امام جمعه نجف: روابط با ایران نباید قربانی فشارهای بیگانگان شود

جوان آنلاین: همزمان با تلاش‌های ناکام محور غربی و عوامل منطقه‌ای آن برای اخلال در پیوندهای عمیق میان دو ملت همسایه، شخصیت‌های برجسته‌ی دینی و سیاسی عراق بار دیگر بر صیانت از منافع مشترک و روابط راهبردی با جمهوری اسلامی ایران پافشاری کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین صدرالدین قبانچی، امام جمعه نجف اشرف، در خطبه‌های این هفته‌ی نماز جمعه ضمن انتقاد شدید از نوسانات و آشفتگی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به بازگشایی گذرگاه‌های مرزی، تصریح کرد که مناسبات با جمهوری اسلامی ایران نباید قربانی فشار خارجی و دستورات تحمیلی شود.

وی با ابراز تعجب از نحوه غیرمنطقی بستن و بازگشایی گذرگاه‌های مرزی نظیر «الشیب» (چذابه) و «مندلی» (سومار)، تأکید کرد که تصمیمات کلان کشور باید منحصراً بر اساس مصالح و اراده‌ی ملت عراق اتخاذ شود و از هرگونه تسلیم در برابر دیکته‌های بیگانگان پرهیز گردد.