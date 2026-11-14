قیمت نفت برنت از ۹۵ دلار گذشت

قیمت نفت برنت با افزایش ۰.۲ درصدی به ۹۵ دلار و ۸۴ سنت رسید.

جوان آنلاین: قیمت نفت در پایان معاملات هفته گذشته اندکی افزایش یافت. نفت خام برنت با ۲ سنت افزایش، معادل ۰.۰۲ درصد، به ۹۵ دلار و ۸۴ سنت در هر بشکه رسید. نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا نیز با ۱۸ سنت کاهش، معادل ۰.۲۰ درصد، در سطح ۸۸ دلار و ۵۶ سنت در هر بشکه بسته شد.

با این حال، هر دو شاخص نفتی در مجموع هفته حدود ۲.۵ درصد کاهش قیمت را تجربه کردند. برنت و نفت آمریکا در هفته گذشته نیز به‌ترتیب ۱۶ و ۱۳ درصد افت کرده بودند.

تغییر نگرانی بازار از کمبود به مازاد عرضه نفت

کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران و انتشار گزارش روز جمعه آژانس بین‌المللی انرژی که از افزایش مازاد عرضه جهانی نفت حکایت داشت، موجب تغییر چشمگیر شرایط بازار شده است.

فیل فلین، تحلیلگر ارشد گروه پرایس فیوچرز، در این باره گفت: چند ماه پیش، بزرگ‌ترین نگرانی بازار احتمال کمبود عرضه بود، اما اکنون به نظر می‌رسد نگرانی اصلی به مازاد عرضه تبدیل شده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نیز در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد برای پایان دادن به جنگ، لزوماً نیازی به توافق با ایران نیست.

اندرو لیپو، رئیس شرکت لیپو اویل اسوشیتس، گفت: بازار نفت میان افزایش عرضه از خاورمیانه و تداوم اختلاف مواضع مذاکراتی آمریکا و ایران گرفتار شده است؛ تهران نیز اجازه ورود بازرسان هسته‌ای را به ایران نداده است.

تداوم نگرانی‌ها درباره امنیت انتقال نفت از تنگه هرمز

با وجود کاهش قیمت‌ها، خطرات پیش روی محموله‌های نفتی عبوری از تنگه هرمز، آبراه راهبردی صادرات نفت تولیدکنندگان اصلی خاورمیانه، همچنان پابرجاست.ارتش ایران روز پنجشنبه اعلام کرد چهار نفتکش پس از بی‌توجهی به هشدارها، در این آبراه هدف قرار گرفته‌اند، در همان روز، انصارالله یمن مدعی شد به یک ایستگاه پمپاژ در خط لوله نفت شرق به غرب عربستان، یک تأسیسات نفتی در شهر ینبع در ساحل دریای سرخ و ساختمانی متعلق به شرکت آرامکو در ریاض حمله کرده است.