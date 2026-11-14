کد خبر: 1390247
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۰
بين‌الملل » اخبار كلی

انتقاد حزب‌الله از سکوت ننگین جهان در برابر جنایت جدید اسرائیل

حزب‌الله حزب الله لبنان از سکوت ننگین کشورهای عربی و جامعه بین الملل در قبال جنایت جدید رژیم صهیونیستی علیه یک بیمارستان در نوار غزه انتقاد کرد.

جوان آنلاین: حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که جنایت جدید رژیم صهیونیستی در حمله به ساختمان بیمارستان ناصر در شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه و شهادت تعدادی از شهروندان، پزشکان، بیماران و کادر این بیمارستان را به شدت محکوم می کند.

در این بیانیه آمده است که چنین حملاتی به مثابه جنایت جنگی جدیدی به شمار می رود که به کارنامه سیاه و مملو از جنایات ضدبشری رژیم صهیونیستی علیه بیمارستان ها و مراکز پزشکی اضافه می شود.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: این جنایت نشان می دهد که نسل کشی وحشیانه علیه ملت فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی و نقض قوانین بشردوستانه در حمایت از مراکز پزشکی ادامه دارد. به هیچ عنوان نمی توان این جنایت را توجیه کرد.

حزب الله همچنین نسبت به تبعات سکوت ننگین جامعه بین الملل و کشورهای عربی هشدار داد.

برچسب ها: حزب الله لبنان ، لبنان ، جنگ لبنان
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

زهرمار

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

امریکا از جنگ جا زد!

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

موشک‌ها تا هرجا

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

بانوی برگزیده دانش

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

 پارکینگ متحرک تهران!

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

تأکید روسای جمهور ایران و برزیل بر توسعه مناسبات دوجانبه و تقویت همکاری

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

کسورات ۳‌درصدی، تسویه مطالبات گندمکاران را زیر سؤال برد

خیابان میدان نمایش غفلت‌ها

دولت مانع تلاش بانک مرکزی و صمت در گران‌سازی کالا‌ها شود

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگو با همسر یکی از شهدای جنگ ۱۲روزه/ شیمیایی شد، اما هیچ نگفت!
تغییرات اقلیمی نیازمند عبور از مدیریت بحران به مدیریت پیشگیری است
گفتاری از رهبر شهید انقلاب/ «صبر»؛ دعوت به ظلم‌پذیری یا سلاحی برای تکامل و مبارزه؟
شما معجزه می‌بینید!
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار