حزب الله لبنان از سکوت ننگین کشورهای عربی و جامعه بین الملل در قبال جنایت جدید رژیم صهیونیستی علیه یک بیمارستان در نوار غزه انتقاد کرد.

جوان آنلاین: حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد که جنایت جدید رژیم صهیونیستی در حمله به ساختمان بیمارستان ناصر در شهر خان یونس واقع در جنوب نوار غزه و شهادت تعدادی از شهروندان، پزشکان، بیماران و کادر این بیمارستان را به شدت محکوم می کند.

در این بیانیه آمده است که چنین حملاتی به مثابه جنایت جنگی جدیدی به شمار می رود که به کارنامه سیاه و مملو از جنایات ضدبشری رژیم صهیونیستی علیه بیمارستان ها و مراکز پزشکی اضافه می شود.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: این جنایت نشان می دهد که نسل کشی وحشیانه علیه ملت فلسطین در نوار غزه و کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی و نقض قوانین بشردوستانه در حمایت از مراکز پزشکی ادامه دارد. به هیچ عنوان نمی توان این جنایت را توجیه کرد.

حزب الله همچنین نسبت به تبعات سکوت ننگین جامعه بین الملل و کشورهای عربی هشدار داد.