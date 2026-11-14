مدودف: اتحادیه اروپا هنوز به مذاکرات روسیه و اوکراین دعوت نشده است

معاون شورای امنیت روسیه با انتقاد از احتمال انتخاب کایا کالاس به‌عنوان نماینده اروپا در مذاکرات اوکراین، گفت اتحادیه اروپا هنوز به این گفت‌وگوها دعوت نشده است.

جوان آنلاین: «دیمیتری مدودف» معاون شورای امنیت روسیه در واکنش به احتمال انتخاب کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به‌عنوان نماینده این اتحادیه در مذاکرات مربوط به حل‌وفصل مناقشه اوکراین، اظهارات تندی علیه وی مطرح کرد.

مدودف در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: هیچ‌کس خواهان حضور کالاس در این جایگاه نیست؛ نه به این دلیل که او مذاکره‌کننده‌ای سرسخت است، بلکه به این دلیل که «صرفاً فردی نادان» است.

وی همچنین تأکید کرد که اتحادیه اروپا هنوز برای شرکت در مذاکرات روسیه و اوکراین دعوت نشده است.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که کالاس در حاشیه نشست غیررسمی رهبران اتحادیه اروپا در دوبلین اعلام کرد برای نمایندگی از اروپا در مذاکرات احتمالی با روسیه آمادگی دارد و تأکید کرد که مسکو نباید درباره نماینده اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد.

اظهارات مدودف در شرایطی مطرح می‌شود که رهبران اتحادیه اروپا درباره چگونگی حضور این اتحادیه در مذاکرات احتمالی صلح اوکراین و انتخاب نماینده یا هیأت مذاکره‌کننده اروپایی اختلاف‌نظر دارند.