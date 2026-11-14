جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی ارتش اعلام کرد، بامداد امروز یک نفت‌کش متخلف که بدون توجه به هشدارهای قبلی و با خاموش کردن سامانه‌های ردیابی و شناسایی در منطقه ناامن و ممنوعه شرق تنگه هرمز تردد می‌کرد، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد و از حرکت ایستاد.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش با تأکید بر ممنوعیت تردد نفت‌کش‌های متخلف در این منطقه اعلام کرد که شناورهایی که وارد محدوده ممنوعه شرق تنگه هرمز شوند، با خطر برخورد با مین‌های دریایی و وقوع حوادث مشابه مواجه خواهند شد.

در ادامه این اطلاعیه با ابراز تأسف از بی‌توجهی صاحبان نفت‌کش‌ها به هشدارهای صادرشده آمده است: صاحبان این شناورها بدون عبرت گرفتن از سرنوشت دیگر شناورهای متخلف، با اعتماد به یاوه‌سرایی‌های رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا، سرمایه خود را به جنگ مین‌ها فرستاده و در آتش می‌اندازند.