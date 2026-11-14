کد خبر: 1390236
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تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۵ - ۰۹:۰۲
بين‌الملل » اخبار كلی

عضو پارلمان اروپا: تحریم‌ روسیه رقابت‌پذیری صنایع اروپا را کاهش می‌دهد

اروپا نماینده اسلواکی در پارلمان اروپا، سیاست تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه را عامل تضعیف رقابت‌پذیری صنایع اروپا دانست و آن را ناشی از کوته‌بینی سیاسی مقام‌های اروپایی توصیف کرد.

جوان آنلاین: «میلان اوگریک» نماینده اسلواکی در پارلمان اروپا و رهبر حزب «جمهوری» این کشور در مصاحبه با ریانووستی، با انتقاد از سیاست تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه، این سیاست را عامل تضعیف رقابت‌پذیری صنایع اروپایی دانست.

اوگریک گفت: تحریم‌های ضدروسی به صنایع اروپا آسیب می‌زند و نتیجه کوته‌بینی مقامات اتحادیه اروپا است.

وی پیش‌تر نیز در مواضع خود در پارلمان اروپا از تحریم‌های انرژی علیه روسیه انتقاد کرده و خواستار لغو محدودیت‌های واردات انرژی از این کشور شده بود.

اوگریک از سال ۲۰۱۹ عضو پارلمان اروپا است و در دوره کنونی نیز از حزب جنبش جمهوری اسلواکی و گروه پارلمانی «اروپای ملت‌های مستقل» در این نهاد حضور دارد.

اتحادیه اروپا پس از آغاز جنگ اوکراین در سال ۲۰۲۲، مجموعه‌ای از تحریم‌های اقتصادی، تجاری و انرژی را علیه روسیه اعمال کرده است. این محدودیت‌ها با هدف کاهش درآمدهای روسیه و محدود کردن توانایی این کشور برای ادامه جنگ وضع شده‌اند. در مقابل، منتقدان این سیاست درباره افزایش هزینه انرژی و فشار بر صنایع اروپایی هشدار داده‌اند.

برچسب ها: اروپا ، روسیه ، جنگ اوکراین
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