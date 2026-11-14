جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه ای از انفجار و آتش سوزی دو نفتکش متخلف در جنوب تنگه هرمز خبر داد.

متن این اطلاعیه به شرح ذیل است:

ساعتی پیش دو فروند نفتکش که با سامانه های راداری و موقعیت یاب خاموش، بطور مخفیانه سعی در تردد از مسیر غیر مجاز تنگه هرمز را داشتند، با اصابت به مین دریایی منفجر و دچار آتش سوزی شدند.

زبانه های آتش یکی از این دو کشتی، که از نوع سوپر نفتکش بوده، شب سواحل جنوبی تنگه هرمز را روشن کرده است.

نیروی دریایی سپاه به مالکان و شرکت های کشتیرانی هشدار می دهد تردد از تنگه هرمز بدون هماهنگی با مرکز کنترل تردد نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز و نادیده گرفتن ترتیبات ایرانی این تنگه، عاقبتی این چنین خواهد داشت.