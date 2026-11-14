اعتراضات هزاران نفری در ۷۰ شهر آلمان علیه صدراعظم

هزاران تن از مردم آلمان با برگزاری تجمعات سراسری در ۷۰ شهر این کشور اعتراض خود را نسبت به عدم مشارکت صدراعظم آلمان در نشست بین المللی تغییرات آب و هوایی اعلام کردند.

جوان آنلاین: تعداد زیادی از شهروندان آلمانی با تجمع مقابل مقر صدراعظم این کشور در برلین به عدم حضور فریدریش مرتس در نشست تغییرات اقلیمی کاپ ۳۱ اعتراض کردند.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این تجمعات اعتراضی غیبت مرتس در نشست آنتالیا را عقب نشینی از تعهدات قبلی او درباره حفاظت از شرایط آب و هوایی و کاهش بودجه های اختصاص یافته به این حوزه می دانند.

این تجمعات اعتراضی با مشارکت جنبش های مدافع محیط زیست در ۷۰ شهر آلمان برگزار شد و مقامات محلی از حضور سه هزار معترض در تجمع شهر هامبورگ خبر دادند.

معترضان صدراعظم آلمان را متهم کردند که برای جشن گرفتن سالروز تولد خود در یکی از رستوران های ایتالیایی در روز چهارشنبه گذشته، از حضور در این نشست خودداری کرده است.

معترضان بر ضرورت بهبود حمل و نقل عمومی و اجرای نظام ساخت و ساز سازگار با شرایط اقلیمی تاکید کردند. این درخواست ها پس از آن مطرح شد که تابستان گذشته افزایش دما به ثبت شمار بی سابقه ای از مرگ و میرها منجر شد و سطح آب رودخانه های آلمان، از جمله رود راین، به شکل بی سابقه ای کاهش یافت.