کد خبر: 1390229
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تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
بين‌الملل » اخبار كلی

انصارالله به دروازه‌های «عدن» نزدیک‌تر شد

1 پیشروی انصارالله در استان لحج و رسیدن به خط ساحلی مشرف به عدن، آرایش نظامی جنوب یمن را تغییر داده و نیرو‌های صنعا یک گام دیگر به کنترل مرکز سیاسی و نظامی مزدوران سعودی نزدیک‌تر شدند

جوان آنلاین: پیشروی انصارالله در استان لحج و رسیدن به خط ساحلی مشرف به عدن، آرایش نظامی جنوب یمن را تغییر داده و نیرو‌های صنعا یک گام دیگر به کنترل مرکز سیاسی و نظامی مزدوران سعودی نزدیک‌تر شدند؛ تحولی که هم‌زمان با حملات به تأسیسات نفتی عربستان از گسترش دامنه تقابل میان دو طرف حکایت دارد. 
درحالی‌که عربستان با حملات هوایی و تقویت مواضع نیرو‌های هم‌پیمان خود در مناطق مختلف یمن تلاش می‌کند انصارالله را تحت فشار قرار دهد، با طولانی شدن درگیری‌ها، تلفات سعودی‌ها نیز به همان اندازه افزایش می‌یابد. رزمندگان انصارالله که طی سه ماه گذشته با پیشروی در مناطق جنوبی یمن موفق شده بودند برخی شهر‌ها را از کنترل نیرو‌های وابسته به عربستان خارج کنند، در روز‌های اخیر نیز به دستاورد‌های میدانی تازه‌ای دست یافته‌اند. روزنامه الاخبار روز جمعه گزارش داد که نیرو‌های مسلح یمن موفق شدند به خط ساحلی متصل‌کننده استان‌های عدن و لحج در جنوب تنگه باب‌المندب برسند و با این پیشروی، معادلات نظامی جدیدی را در این منطقه رقم بزنند. این تحولات، گروه‌های مسلح مورد حمایت عربستان در مناطق السقیاء و رأس‌العاره را در وضعیتی دشوار قرار داده و به گفته منابع، آنها را میان تسلیم و اسارت یا عقب‌نشینی بدون سلاح مخیر کرده است. 
طبق این گزارش، این پیشروی در حالی صورت گرفته است که جنگنده‌های سعودی ده‌ها حمله هوایی را با هدف متوقف کردن یا به تأخیر انداختن حرکت نیرو‌های ارتش یمن انجام داده‌اند. با این حال، پیش‌قراولان این نیرو‌ها به خط ساحلی رسیده‌اند و منابع وابسته به آنها اعلام کرده‌اند که مسیر اصلی پشتیبانی مورد استفاده گروه‌های وابسته به ریاض تحت کنترل درآمده است. نیرو‌های مسلح یمن پیش‌تر مناطق غیل البریر، هویرب و اردوگاه خرز در بخش المضاربه در غرب استان لحج را به کنترل خود درآورده بودند. آنها هم‌زمان، از محور مقابل به سمت اردوگاه خرز و منطقه خور عمیره در حدفاصل عدن و لحج پیشروی کردند. منابع میدانی به روزنامه الاخبار گفتند که روز پنج شنبه در چندین محور نزدیک اردوگاه خرز درگیری‌های شدیدی رخ داد. این درگیری‌ها پس از آن آغاز شد که نیرو‌های مسلح یمن منطقه بئر التوانی را تصرف کردند و به اردوگاه خرز نزدیک شدند؛ اردوگاهی که یکی از پایگاه‌های اصلی پشتیبانی نظامی نیرو‌های تحت حمایت عربستان به شمار می‌رود و شمار زیادی انبار تسلیحات و مهمات متنوع در آن وجود دارد. 
باتوجه به این پیشروی‌های برق‌آسا، در صورتی که انصارالله بتوانند خطوط ساحلی در نزدیکی عدن را تحت کنترل خود درآورند، موقعیت نیرو‌های عربستان در جنوب یمن بیش از پیش تضعیف می‌شود و ریاض با محدودیت‌های جدی در حفظ نفوذ و پشتیبانی از متحدان خود روبه‌رو خواهد شد. 


 حمله مجدد به آرامکو
هم‌زمان با پیشروی‌های میدانی، حملات یمنی‌ها به عمق خاک عربستان نیز خساراتی به تأسیسات نفتی این کشور وارد کرده است. به گزارش المسیره، سخنگوی نظامی انصارالله دیروز اعلام کرد که نیرو‌های این جنبش در عملیاتی پهپادی، شرکت نفتی آرامکو را در شهر ریاض هدف قرار داده‌اند. از سوی دیگر، نیرو‌های مسلح یمن در بیانیه‌ای اعلام کرد که ایستگاه پمپاژ شماره ۷ در خط لوله نفت شرق به غرب عربستان را با استفاده از یک فروند پهپاد هدف قرار داده‌اند. خط لوله شرق به غرب عربستان یکی از مسیر‌های راهبردی انتقال نفت این کشور به شمار می‌رود که نفت مناطق شرقی را به بندر ینبع در ساحل دریای سرخ منتقل می‌کند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: انصارالله ، عدن ، یمن
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