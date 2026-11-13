کد خبر: 1390220
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تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی
با صدور بیانیه‌ای اعلام شد

تأکید مجلس خبرگان بر بازنگری در دکترین دفاعی کشور

مجلس خبرگان رهبری با صدور بیانیه‌ای، ضمن قدردانی از هشت ماه حضور ارزشمند مردم در میادین و خیابان‌های ایران اسلامی و حفظ اتحاد مقدس، به موضوعات مهم جاری کشور از جمله مسائل فرهنگی به‌ویژه عفاف و حجاب، وضعیت اقتصاد و معیشت، مطالبه عمومی خروج از NPT و بازنگری در دکترین دفاعی کشور و نیز استمرار مقاومت در میدان و دیپلماسی عزتمندانه به عنوان اصلی ضروری تأکید کرد. 
در بخشی از بیانیه خبرگان رهبری ضمن تأکید بر ادامه حضور باشکوه‌تر و منسجم‌تر در تجمعات آمده است: بی‌شک پیروزی‌های چشمگیر ایران اسلامی و ناکامی دشمنان متجاوز و پایان دادن به افسانه شکست‌ناپذیری امریکای مستکبر بیش از هر چیز مرهون حضور و مقاومت و فداکاری مردم مبعوث و انسجام و اتحاد حول پرچم ایران سربلند و رهنمود‌های رهبر حکیم و شجاع ما بوده است. 
این بیانیه تصریح کرده است: از آنجا که مردم، ستون اصلی قدرت ملی محسوب می‌شوند، تلاش در جهت خدمت به این مردم و رفع مشکلات آنان به‌ویژه مشکلات معیشتی و اقتصادی مهم‌ترین مأموریت مسئولان خدمتگزار است. دشمن برای شکستن تاب‌آوری کشور به جنگ اقتصادی دل بسته است و تلاش مذبوحانه برای محاصره هوایی و زمینی کشور و آسیب زدن به شریان‌های اقتصادی، بخشی از این راهبرد است. بحمدالله با مجاهدت مستمر مسئولان گرامی، تا کنون تلاش دشمنان در این میدان نیز با شکست مواجه شده. در چنین شرایطی شکل‌گیری ستاد اقتصاد جنگ با مشارکت قوای مختلف و اشراف و نظارت عالیه نهاد رهبری می‌تواند بیش از پیش به استحکام خط دفاعی کشور و شکل‌گیری آرایش جنگی در این عرصه مهم کمک کند. 
مجلس خبرگان رهبری در فراز دیگری از بیانیه آورده است: تهدید‌های مکرر دشمن متجاوز به‌ویژه تهدید نسبت به دانش هسته‌ای کشور گویای آن است که نمی‌توان امیدی به نهاد‌های بین‌المللی مسئول در این زمینه داشت؛ لذا بررسی موضوع خروج از NPT و بازنگری در دکترین دفاعی کشور و ایجاد بازدارندگی لازم ضرورتی اجتناب‌ناپذیر شده و به مطالبه‌ای عمومی و ملی تبدیل گردیده، امید است که مسئولان محترم با بهره‌گیری از هدایت‌های حکیمانه رهبری عزیز به این مطالبه توجه نمایند. بخش دیگری از این بیانیه به حملات احتمالی دشمن اشاره شده و تصریح کرده است: در صورتی که دشمنانِ ناکام، قصد امتحان مجدد بخت سیاه خود را داشته باشند و حمله دیگری را آغاز کنند، همچنان‌که رهبر حکیم و عزیز انقلاب بیان فرموده‌اند، قطعاً با پاسخ فوری و اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی نیرو‌های قهرمان ما مواجه خواهند شد. دستگاه سیاست خارجی کشور نیز بایستی در همین مسیر گام بردارد و زبان گویای مقاومت و ایستادگی کشور باشد و پیام روشن و قاطع ایران اسلامی را به همه به‌ویژه همسایگان برساند. 
مجلس خبرگان رهبری اضافه کرده است: مطابق بیان ارزشمند رهبر عزیز انقلاب اسلامی که بیان فرمودند «اگر کسانی هستند که تصور می‌کنند با امتیاز دادن به امریکا می‌توان او را از دشمنی با ملت ایران منصرف کرد سخت در اشتباهند» و «کمترین گرایش تسلیم‌آمیز به دشمن سلطه‌گر، سرمایه عظیمی را که به برکت خون شهدا و با فداکاری آحاد ملت به دست آمده بر باد خواهد داد و دشمن مستکبر را برای زیاده‌خواهی بیشتر و جنگ‌ها و جسارت‌های بعدی جری‌تر خواهد کرد» از مسئولان خدمتگزار انتظار می‌رود در کنار نیرو‌های مسلح قهرمان و مردم مؤمن و فداکار، ذره‌ای از پیگیری مطالبات و حقوق ملت ایران عقب‌نشینی نکنند و اطمینان داشته باشند که در این راه از حمایت ملتِ مجاهد و عنایت الهی برخوردار خواهند بود. در ادامه این بیانیه آمده است: پیروزی‌های چشمگیر مجاهدان شجاع یمن و مقاومت تحسین‌برانگیز رزمندگان عزیز لبنان و همراهی دیگر اضلاع جبهه مقاومت نشان داد که راهبرد وحدتِ ساحات، راهبردی کارآمد و مؤثر است و حمایت مستمر از هم‌سنگران عزیز در جبهه مقاومت بایستی از اولویت‌های مهمی باشد که به هیچ وجه دستخوش فراموشی و غفلت نشود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: مجلس خبرگان ، معیشت ، اقتصاد ، امنیت
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