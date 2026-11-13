کد خبر: 1390218
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تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
سیاست » اخبار کلی
ایران دامنه عملیات علیه زیرساخت‌های نظامی امریکا را گسترش داد

شلیک به چشم دزدان دریایی در تنگه هرمز

فائزه سادات یوسفی

جوان آنلاین: رصد حملات چند روز گذشته ایران در آب‌های جنوبی نشان می‌دهد که ایران ضمن پیگیری راهبرد تثبیت مدیریت تنگه هرمز، هم‌زمان در چارچوب پاسخ به حملات امریکا، دامنه عملیات تلافی‌جویانه خود را به سمت پایگاه‌ها و زیرساخت‌های نظامی مهم و حساس این کشور در جنوب منطقه گسترش داده است. 
روز گذشته، سپاه پاسداران در پاسخ به تجاوز هوایی دشمن به یک دکل مخابراتی در سیریک، رادار هشدار اولیه متجاوزان امریکا در جزیره بحرین را هدف قرار داد و منهدم کرد. سپاه در اطلاعیه خود اعلام کرد: «این حمله، اخطار جدی به دشمن متجاوز برای پایان دادن به شیطنت‌های هوایی و قاچاق نفت در تنگه هرمز بوده است. در صورت تکرار تخلفات و تجاوز‌ها نیروی هوافضای سپاه برای مقابله بدون مرز در آماده‌باش کامل قرار دارد.» هشدار سپاه مختص به امریکا نبود و در ادامه، هشدار ثانویه داده شد: «شرکت‌های متخلفی که فریب دشمن متجاوز را بخورند با تنبیهات جدی‌تری مواجه خواهند شد.»
گفتنی است، بحرین میزبان مقر ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکاست که نقش حیاتی در عملیات دریایی امریکا در خلیج فارس و آب‌های اطراف آن دارد. چند روز گذشته نیز ایران با حمله به تأسیسات راداری ایالات متحده در جزیره دیدامار عمان در تنگه هرمز، سامانه‌های کمک ناوبری امریکا را منهدم کرد. مقامات سپاه می‌گویند که بعد از آسیب به این مرکز، هیچ شناور متخلفی نتوانست وارد معبر غیرقانونی شود و جریان قاچاق نفت از این معبر به‌کلی متوقف شد. 
این در حالی است که امریکا بعد از ناکامی در باز کردن تنگه هرمز، به همراه کشور‌های حاشیه خلیج فارس سناریوی تردد از مسیر جنوبی تنگه هرمز، در آب‌های عمان را برای کاهش وابستگی به مسیر‌های تحت نفوذ ایران، اعمال کرده بود. از این رو، ایران در راستای ارتقای توان «بازدارندگی مطلق» علاوه بر حملات تنبیهی به شناور‌های مختلف و انهدام پهپادها، حملات به زیرساخت‌های دیده‌بانی و اختلال در مدیریت تنگه هرمز را اختیار کرده است. طی دو هفته گذشته، چندین نفتکش و شناور متخلف که مسیر پیشنهادی امریکا را انتخاب کرده بودند، تحت قانون مدیریت تنگه هرمز ایران مجازات و متوقف شدند که گفته شده است حتی برخی از آنها غرق شدند. در روز گذشته هم فقط یک فروند کشتی حمل گاز مایع در شرق تنگه هرمز که تلاش کرد از مسیر غیرمجاز و خطرناک جنوبی تنگه عبور کند با اصابت به مین دریایی دچار انفجار بسیار مهیب گردید. در همین رابطه، سپاه پاسداران با هشدار به دیگر شناور‌ها برای انتخاب مسیر‌های غیرمجاز و پرخطر اعلام کرد: «این کشتی از عاقبت نفتکش‌های منفجر شده قبلی درس عبرت نگرفته و حمایت جنگنده‌های امریکایی را برای عبور انتخاب کرده بود.»
برخی پایگاه‌های تحلیلی غربی معتقدند که حمله به جزیره دیدامار، صرفاً انهدام یک مرکز راداری یا ارتباطی نیست، بلکه به چالش کشیدن امکان ایجاد یک مسیر امن و مستقل از ملاحظات امنیتی ایران برای تداوم صادرات انرژی از خلیج فارس است. به طور کلی، این دو عملیات، در کنار یکدیگر و، با فاصله زمانی اندک، بیانگر تحول در آرایش و صف‌بندی جمهوری اسلامی در مواجهه با تهدیدات امریکا و همچنین در اختیار داشتن اهرم‌های جدید غافلگیرانه برای کنترل و تنظیم تردد در تنگه هرمز هستند. تحولی که از یک‌سو بر آمادگی ایران برای عملی کردن تهدیدات فرامنطقه‌ای و هدف قرار دادن منافع امریکا، در چارچوب بیانات رهبر معظم انقلاب، دلالت دارد و حامل پیام آشکار از آمادگی دفاعی ایران برای مقابله با هرگونه تجاوز احتمالی در آینده است. 
در حالی که ترامپ و مقامات امریکایی تلاش می‌کردند ادعای مذاکره با ایران به جای جنگ را برجسته کنند، اما ایران با این دست اقدامات نشان داد با تسلط بر همه سناریو‌های احتمالی پیش رو، سطوح پاسخ را متناسب با آن برنامه‌ریزی کرده و مبنای تصمیم‌گیری خود را بر داده‌های واقعی قرار داده تا تریبون جعلی کاخ سفید. از سوی دیگر، گسترش دامنه تهدیدات ایران به زیرساخت‌های کنترل تنگه هرمز نشان داد که گزینه‌های امریکا برای اختلال در تنگه هرمز یا ایجاد مسیر امن جایگزین در تنگه هرمز با محدودیت مواجه است. این وضعیت، درست در نقطه مقابل ادعا‌های مکرر ترامپ مبنی بر تسلط امریکا بر تنگه هرمز و ناتوانی ایران در اعمال کنترل بر آن قرار دارد و کاخ سفید را بیش از گذشته در وضعیت فشار‌های متعدد داخلی و خارجی از ناتوانی از تعیین راهبرد برای خروج از بن‌بست ناشی از بسته ماندن تنگه هرمز قرار می‌دهد. بن‌بستی که توانست با افزایش نارضایتی‌ها از عملکرد دولت ترامپ، به یکی از محور‌های مهم شکست جمهوریخواهان در انتخابات امریکا و فراتر از آن، به کانونی برای مطرح کردن شکست امریکا در جنگ ایران تبدیل شود.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: تنگه هرمز ، جنگ ، قاچاق
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