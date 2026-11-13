ترامپ باید بین پذیرش حقوق ایران و «شکست دوباره» انتخاب کند

جوان آنلاین: رئیس مجلس شورای اسلامی با تشریح آخرین وضعیت مذاکرات تهران و واشینگتن تأکید کرد که ایران آخرین پاسخ خود را به طرف امریکایی به‌صورت روشن، شفاف و منطقی ارائه کرده و اکنون توپ در زمین امریکاست. او با بیان اینکه جمهوری اسلامی وضعیت «نه جنگ و نه صلح» را ادامه نخواهد داد، گفت: ادامه مذاکرات به اجرای هفت شرط ایران بستگی دارد و در صورت پذیرش این شروط، امکان ادامه گفت‌و‌گو‌ها و باز شدن تنگه هرمز فراهم خواهد شد.

محمدباقر قالیباف، در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره با اشاره به آخرین تحولات مذاکرات گفت: ایران پاسخ نهایی خود را به امریکا ارسال کرده و در آن، حقوق ملت ایران را که در معرض ظلم، جنگ، تهدید و جنایت امریکا و رژیم صهیونیستی قرار گرفته، مورد تأکید قرار داده است. به گفته رئیس مجلس، امریکا هنوز به‌صورت رسمی و مشخص پاسخی به نامه ایران نداده و این واشینگتن است که باید تصمیم خود را اعلام کند. او ادامه مذاکرات را منوط به اجرای هفت شرط تعیین‌شده ایران دانست و گفت: پس از اجرای این شروط، مذاکرات می‌تواند ادامه پیدا کند و تنگه هرمز نیز باز شود.

رئیس مجلس با اشاره به سابقه رفتار امریکا در قبال ایران، از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا جنگ ۴۰روزه اخیر، بی‌اعتمادی به واشینگتن را نتیجه این سابقه دانست. او گفت: امریکا ابتدا تهدید می‌کند، در صورت ناکامی به تطمیع روی می‌آورد و سپس جنگ را آغاز می‌کند، اگر در جنگ به نتیجه نرسد وارد مذاکره می‌شود و در صورت شکست در مذاکره نیز توافق را برهم می‌زند. قالیباف با بیان اینکه امریکا تصور می‌کرد می‌تواند در چند روز نظام جمهوری اسلامی را با مشکل روبه‌رو کند و به اهداف خود برسد، اظهار کرد که پس از ۴۰ روز جنگ، واشینگتن با چالش‌های جدی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی مواجه شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به ادعا‌های مقام‌های امریکایی درباره غیرمنطقی بودن مطالبات ایران گفت: درخواست تهران شامل مواردی از جمله برداشتن محاصره دریایی، خودداری امریکا از دخالت در تنگه هرمز، خارج کردن نیرو‌های مسلح اضافه‌شده به منطقه پس از جنگ و رفع تحریم‌های ظالمانه است. قالیباف این موارد را حداقل‌های مورد درخواست ایران برای ادامه مذاکرات توصیف کرد و گفت: این مطالبات در چارچوب حقوق ملت ایران قرار دارد و تهران زیر بار زیاده‌خواهی امریکا نخواهد رفت.

هشدار به ترامپ درباره تکرار جنگ

رئیس مجلس با تأکید بر آمادگی ایران برای جنگ و مذاکره گفت: ملت، مسئولان و نیرو‌های مسلح کشور برای مواجهه با جنگ آمادگی دارند. او خطاب به دونالد ترامپ تصریح کرد که اگر رئیس‌جمهور امریکا بار دیگر تصمیم به جنگ بگیرد، با شکستی دیگر روبه‌رو خواهد شد؛ شکستی که می‌تواند از نظر سیاسی به استیضاح او در کنگره منجر شود. قالیباف در مقابل، مسیر توافق را نیز روشن دانست و گفت: اگر امریکا منطق را بپذیرد و به حقوق ایران احترام بگذارد، می‌تواند اقدامات مورد توافق را اجرا کند تا امکان باز شدن تنگه هرمز و ادامه مذاکرات فراهم شود.

میانجیگری قطر، پاکستان و نقش روسیه و چین

قالیباف، قطر و پاکستان را دو میانجی اصلی میان ایران و امریکا معرفی کرد و گفت: کشور‌های دیگر و برخی افراد نیز برای نزدیک کردن دیدگاه‌ها تلاش می‌کنند. به گفته او، میانجیگران در حال پیگیری موضوع هفت شرط ایران هستند و برخی کشور‌های منطقه نیز این روند را دنبال می‌کنند.

رئیس مجلس با اشاره به نقش روسیه و چین افزود: این کشور‌ها و دیگر کشور‌های منطقه نیز در تلاش برای کمک به روند مذاکرات هستند. او توضیح داد که مقام‌های امریکایی در سفر به مسکو با ولادیمیر پوتین درباره گفت‌و‌گو با ایران صحبت کرده بودند و در همین چارچوب، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به روسیه سفر و جزئیات مذاکرات و مطالبات ایران را به طرف روس منتقل کرد. قالیباف تأکید کرد که ایران از روسیه خواسته است طرف امریکایی برای پاسخ‌گویی آماده باشد و اگر در مذاکرات صداقت دارد، پاسخ خود را ارائه کند. در غیر این صورت، ایران برای مسیر جنگ نیز آمادگی دارد. او همچنین درباره ترکیب تیم مذاکره‌کننده ایران گفت: هیچ تغییری انجام نشده است! این هم یکی از شیطنت‌هایی است که مرتباً از کانال‌های مختلفِ افراد و امریکایی‌ها دنبال می‌شود و بعضاً می‌گویند که «ما نمی‌دانیم در ایران با چه کسی باید صحبت کنیم!» در حالی که همه چیز روشن است. ما در ایران یک تیم مذاکره‌کننده شش نفره داریم که این کار را انجام می‌دهند و مسئولیت این تیم به عهده بنده است. البته طبیعی است که همیشه تصمیمات کلان درباره مذاکرات و موضوعات اساسی، ملی و بین‌المللی ما در شورای عالی امنیت ملی، که بنده هم عضوی از آن هستم، گرفته می‌شود و به تأیید رهبر معظم انقلاب می‌رسد؛ اما روشن است که مسئولیت مذاکره، تیم مذاکره‌کننده و پیگیری موضوعات، طبیعتاً به عهده بنده است و همان‌طور که در مذاکرات قبلی بودیم، الان هم این مذاکرات را دنبال می‌کنیم. موضوعی هم که گفتید یکی از شیطنت‌ها و سفسطه‌های امریکایی‌هاست.

عبور از وضعیت نه جنگ و نه صلح با بازدارندگی پایدار

رئیس مجلس با تأکید بر اینکه ایران قصد ندارد در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» باقی بماند، گفت: عبور از این وضعیت الزاماً به معنای مذاکره برای جلوگیری از جنگ نیست، بلکه هدف اصلی حرکت به سمت ایجاد بازدارندگی پایدار در کشور است.

قالیباف با مقایسه توان نظامی ایران در جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه اظهار کرد که قدرت آتش، حجم و دقت آتش و تحرک نیرو‌های ایرانی در عملیات آفندی در جنگ ۴۰روزه به‌مراتب افزایش یافته بود: در این جنگ بیش از ۲۰۰ پهپاد دشمن را سرنگون کردیم و در حوزه پدافند هوایی نیز به قابلیتی رسیدیم که توانستیم اف- ۳۵ را هم ردیابی کردیم و موشک ما در نزدیکی‌اش منفجر شد و به او آسیب رساند و مجبور شدند آن را اقرار کنند! قالیباف دور شدن ناو‌های هواپیمابر امریکا از منطقه عملیاتی را نیز ناشی از مشاهده و لمس توان عملیاتی ایران دانست و گفت: قدرت بازدارندگی نظامی کشور ارتقا یافته است.

قالیباف با اشاره به حضور مردم در خیابان‌ها و شهر‌های کشور گفت: مردم ایران در برابر فشار‌های اقتصادی نیز ایستادگی کرده‌اند و کشور مسیر تقویت تاب‌آوری اجتماعی، تاب‌آوری اقتصادی و توان نظامی را برای دستیابی به بازدارندگی پایدار دنبال می‌کند. او درباره احتمال وقوع جنگ در آینده نزدیک گفت که پیش‌بینی نمی‌کنم، من مسئولیت دارم که جنگ را پیش‌بینی کنم و برای آن آمادگی ایجاد کنم، و این آمادگی را ایجاد کرده‌ایم. او در عین حال تأکید کرد که ایران جنگ‌طلب نیست و خواهان ادامه جنگ نیست.

تنگه هرمز به شرایط قبل از جنگ بازنمی‌گردد

قالیباف با اشاره به وضعیت تنگه هرمز گفت: از همان روز‌های نخست جنگ تأکید کرده بود که شرایط این آبراه به وضعیت پیش از جنگ بازنخواهد گشت. او توضیح داد که در چارچوب توافق مورد بحث، قرار است ترتیبات مربوط به تنگه بر اساس قوانین کشور‌های ساحلی انجام شود. ایران و عمان دو کشور ساحلی تنگه هرمز هستند و مسیر جداسازی ترافیک دریایی بین‌المللی یا همان TSS میان دو کشور، بر اساس قوانین این دو کشور اداره خواهد شد. او همچنین تصریح کرد که در این منطقه آب آزاد وجود ندارد و کنوانسیون ۱۹۸۲ شامل آن نمی‌شود.

تأکید بر نقش جبهه مقاومت و حل مسائل منطقه‌ای

رئیس مجلس در بخش دیگری از گفت‌و‌گو درباره لبنان گفت ایران و حزب‌الله را بخشی از یک جبهه می‌داند و دفاع از مردم لبنان را وظیفه‌ای انسانی و اسلامی توصیف کرد. او با اشاره به توافق امضاشده با امریکا گفت: در این توافق، برقراری آتش‌بس در لبنان، تخلیه سرزمین‌های اشغالی و به‌رسمیت‌شناختن حاکمیت دولت لبنان بر سرزمین خود مورد تأکید قرار گرفته است. قالیباف گفت: ایران در مواجهه با امریکا تفاوتی میان این کشور و رژیم صهیونیستی قائل نیست و آنها را در یک جبهه می‌داند؛ در مقابل، ایران نیز خود را در کنار جبهه مقاومت معرفی می‌کند.

او درباره یمن نیز انصارالله را جنبشی مردمی و دولت مستقر در صنعا دانست و گفت: اختلافات داخلی یمن باید از سوی خود یمنی‌ها حل‌وفصل شود. اگر عربستان یا انصارالله برای حل مسائل از ایران درخواست کمک کنند، تهران آماده همکاری است، اما هیچ‌کس نباید در امور داخلی یمن دخالت کند.

چشم‌انداز همکاری منطقه‌ای

قالیباف با اشاره به روابط راهبردی ایران و چین، طرح چهارماده‌ای رئیس‌جمهور چین برای ثبات، آرامش و توسعه و مقابله با یکجانبه‌گرایی امریکا را مؤثر دانست. او همچنین با یادآوری میانجیگری چین در کاهش تنش میان ایران و عربستان، از تکرار الگوی همکاری سه‌جانبه ایران، چین و عربستان برای تقویت امنیت و توسعه اقتصادی منطقه استقبال کرد. رئیس مجلس تأکید کرد که ایران از هرگونه پیوند میان کشور‌های اسلامی حمایت می‌کند و معتقد است رژیم صهیونیستی ریشه اصلی ناامنی در منطقه است. او گفت: ایران خواهان درگیری کشور‌های اسلامی با یکدیگر نیست و از ایجاد امنیت پایدار با مشارکت کشور‌های منطقه استقبال می‌کند. قالیباف در پایان با اشاره به گفت‌و‌گو‌های ایران با کشور‌های حوزه خلیج فارس، از جمله قطر، امارات و عمان، گفت: این ارتباطات در جریان جنگ و آتش‌بس نیز برقرار بوده است. او تأکید کرد اگر امریکا در امور منطقه دخالت نکند، زمینه شکل‌گیری دوستی و همکاری گسترده میان کشور‌های منطقه فراهم خواهد شد.