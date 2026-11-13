کد خبر: 1390214
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تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
اقتصاد » اخبار کلی
زنگ خطر نفت ۱۰۰ دلاری به صدا درآمد

افزایش هزینه گرمایش خانه‌ها در کمین اقتصاد جهان

1 همزمان با تداوم پیامد‌های جنگ امریکایی- صهیونی با مردم ایران و افزایش قیمت نفت در بازار‌های جهانی، هزینه گرمایش خانه‌ها در امریکا برای زمستان امسال به‌طور متوسط ۶۶ دلار افزایش می‌یابد
بهناز قاسمی

جوان آنلاین: پس از آنکه رئیس جنگ‌طلب رژیم امریکا اعلام کرد واشینگتن دیگر نیازی به توافق با ایران ندارد، قیمت‌های جهانی انرژی در روز پنج‌شنبه افزایش یافت، به‌طوری که روز جمعه، قیمت نفت خام برنت با ادامه روند افزایشی به ۹۶ دلار در هر بشکه رسید. با توجه به فرا رسیدن فصل سرما و افزایش تقاضا برای نفت، پیش‌بینی می‌شود، قیمت نفت از مرز ۱۰۰ دلار در هفته‌های آتی عبور کند. 
 
بازار نفت به‌طور سنتی نسبت به تحولات غرب آسیا واکنش شدیدی نشان می‌دهد، زیرا هرگونه درگیری گسترده در این منطقه می‌تواند تولید، انتقال و صادرات نفت کشور‌های عمده تولیدکننده را با اختلال مواجه کند. این آبراه راهبردی از مسیر‌های اصلی انتقال نفت و فرآورده‌های انرژی در جهان است و هرگونه اختلال در تردد نفتکش‌ها می‌تواند پیامد‌های گسترده‌ای برای بازار جهانی انرژی داشته باشد. گزارش‌های مربوط به حملات دریایی و تهدید‌های امنیتی در منطقه و همچنین تحولات مرتبط با زیرساخت‌های انرژی، نشان می‌دهد که پذیرش برخی میانجی‌های امریکایی برای تفهیم شروط کشورمان به آنها، لزوماً به معنای بازگشت کامل ثبات به بازار نفت نیست. از این‌رو، معامله‌گران همچنان تحولات امنیتی تنگه هرمز، وضعیت صادرات نفت کشور‌های منطقه و احتمال گسترش یا توقف درگیری‌ها را به‌دقت دنبال می‌کنند. طی هفته‌های گذشته، بازار‌ها به دلیل این انتظار که تلاش‌هایی پشت پرده برای برقراری آتش‌بس میان روسیه و اوکراین در جریان است و همچنین با توجه به اینکه بعید است تنش‌ها در مورد ایران پیش از نشست سران امریکا و چین در هفته آینده تشدید شود، رو به کاهش گذاشته‌اند. 

 سیگنال تازه به بازار نفت
چهار روز پیش، دبیر شورای عالی امنیت ملی سرلشکر محسن رضایی گفته بود تمام ادعا‌های امریکایی‌ها درباره استمرار مذاکرات با ایران و برگزاری نشستی در قطر، «دروغ محض و افترا» است. بعد از این اظهارات، روند افزایشی قیمت نفت شروع شد. به گزارش بیگ‌گو فایننس، قیمت نفت پس از دوره‌ای افت بازیابی شد و یک درصد بالا رفت. محرک این حرکت، سخت‌تر شدن موضع ایران در موضوع هسته‌ای اعلام شده است. به گزارش این منبع، ایران از تولیدکنندگان نفت خام است و در منطقه‌ای قرار دارد که بخش مهمی از عرضه جهانی از آن می‌گذرد. وقتی تنش درباره پرونده هسته‌ای بالا می‌رود، معامله‌گران احتمال اختلال در عرضه را وارد قیمت می‌کنند. این مبلغ اضافه را «صرف ریسک ژئوپلیتیک» می‌نامند، یعنی هزینه‌ای که بازار برای نااطمینانی از عرضه آینده می‌پردازد. 
رشد یک‌درصدی عدد کوچکی است و به‌تنهایی تغییر روند را نشان نمی‌دهد. با این حال نفت گران‌تر می‌تواند انتظارات تورمی را در اقتصاد جهانی تقویت کند. این انتظارات معمولاً بر قیمت طلا و نرخ ارز‌های اصلی نیز اثر می‌گذارد. 

 فقط ۴ دلار تا نفت ۱۰۰ دلاری باقی مانده است
پنج‌شنبه شب رئیس‌جمهور رژیم جنگ‌طلب امریکا اعلام کرد که «ما به توافق با ایران نیازی نداریم.» بعد از این سخنان، قیمت در بازار‌های جهانی روند صعودی به خود گرفت. نفت خام برنت به عنوان شاخص بین‌المللی قیمت نفت، با ۳.۶ درصد افزایش به ۹۶.۱۱ دلار در هر بشکه رسید، هرچند قیمت این محصول ۴.۹ درصد کمتر از هفته گذشته است. نفت خام «وست‌تگزاس اینترمدیت» (WTI) که شاخص نفت امریکا محسوب می‌شود، با ۲.۹ درصد افزایش به ۸۹ دلار در هر بشکه رسید، اما این قیمت همچنان در مقایسه با هفته گذشته ۴.۵ درصد پایین‌تر است. ترامپ ادعا کرد که واشینگتن دارایی‌های مالی ایران را در اختیار گرفته و بر تنگه هرمز مسلط شده است. رئیس‌جمهور متوهم امریکا با تکرار لفاظی‌ها و تناقض‌گویی‌های خود بار دیگر مدعی شد: ما پول آ‌ن‌ها را که صد‌ها میلیارد دلار است در اختیار داریم و تنگه آنها نیز در کنترل ماست. تا ظهر روز جمعه، قیمت نفت به بالای ۹۶ دلار بازگشت و نفت خام امریکا هم ۸۸.۵ دلار معامله می‌شد. علاوه بر قیمت نفت، نرخ گاز طبیعی در اروپا نیز با افزایش قیمت ۱۰ و ۳ دهم درصدی روبه‌رو بود و به ۹۵.۶ یورو (۱۰۵.۷ دلار) در هر مگاوات‌ساعت رسید که نشان‌دهنده رشدی ۲.۱۵ درصدی در مقایسه با هفته گذشته است. 

 جنگ ایران قبض زمستانی امریکایی‌ها را منفجر کرد
همزمان با تداوم پیامد‌های جنگ امریکایی– صهیونی با مردم ایران و افزایش قیمت نفت در بازار‌های جهانی، هزینه گرمایش خانه‌ها در امریکا برای زمستان امسال به‌طور متوسط ۶۶ دلار افزایش می‌یابد. برآورد‌های جدید انجمن ملی مدیران کمک‌رسانی انرژی امریکا (NEADA) نشان می‌دهد، خانوار‌های امریکایی در زمستان امسال به‌طور متوسط ۱۰۰۲ دلار برای گرمایش خانه‌های خود هزینه خواهند کرد. این عدد نسبت به زمستان سال گذشته، ۶۶ دلار معادل ۷.۱ درصد افزایش دارد. براساس این گزارش که پایگاه خبری «هیل» منتشر کرده است، افزایش قیمت نفت در پی جنگ ایران، هزینه تأمین گرمایش خانوار‌های امریکایی را بالا برده و نگرانی‌ها در باره افزایش هزینه‌های زندگی در این کشور را تشدید کرده است. 

 تاوان جنگ ایران در قبض‌های انرژی 
بیشترین افزایش هزینه گرمایش مربوط به خانوار‌هایی است که از سوخت نفتی استفاده می‌کنند. این خانوار‌ها به‌طور متوسط باید ۲ هزار و ۹۷۷ دلار برای گرمایش خانه‌های خود در زمستان امسال بپردازند، رقمی که نسبت به سال گذشته ۷۰.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. مارک وولف، مدیر اجرایی انجمن ملی مدیران کمک‌رسانی انرژی امریکا، با اشاره به وضعیت متلاطم تنگه هرمز و ابهام در عرضه جهانی نفت گفت: پیش‌بینی مسیر قیمت‌ها به دلیل نااطمینانی در بازار جهانی نفت دشوار است. وی تأکید کرد با توجه به شرایط موجود، منطقی است فرض شود قیمت نفت گرمایشی در سراسر زمستان همچنان بالا باقی بماند.

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: نفت ، انرژی ، امریکا
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