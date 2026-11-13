هم داور جریمه شدهم آسانی

جوان آنلاین: سرانجام حکم کمیته انضباطی در خصوص تخلفات رخ داده در بازی استقلال خوزستان - استقلال صادر شد. حکمی که البته باشگاه استقلال خیلی زود با انتشار بیانیه‌ای مقابل آن موضع‌گیری کرد.

پرواضح بود آسانی قسر در نخواهد رفت، چراکه تصویر توهین او به کمک‌داور قبل از به صدا درآمدن سوت پایان بازی دست به دست شد. بسیاری بر این باور بودند تنها راه پایان دادن به سندروم کشاله، نقره‌داغ کردن یاسر آسانی است و بس. گزارش کمک‌داور بازی حاکی از حرکت غیرورزشی و توهین‌آمیز بود. صحنه‌ای که از دوربین‌های تلویزیونی هم پخش شد. باشگاه استقلال، اما در تمام طول این مدت و بعد از صدور حکمی که البته هفت روزی فرصت اعتراض به آن را دارد روی یک مسئله تأکید بسیار داشت، اینکه نباید عوامل محیطی را دست‌کم و نادیده گرفت و صرفاً بازیکن را جریمه کرد. در واقع علیرضا ایلدروم، کمک‌داور آن بازی نیز با به کار بردن الفاظ زشت و زننده، به خانواده این بازیکن آلبانیایی توهین می‌کند. موضوعی که نه تنها از طریق سیستم صوتی ارتباط داوران ضبط شد که تذکر داوران اتاق VAR به ایلدروم را هم در پی داشت. البته کمیته داوران نیز در پایان این بازی تصمیم گرفت ایلدروم را تا زمان صدور رأی نهایی از قضاوت در مسابقات لیگ برتر کنار بگذارد. سرانجام عصر پنج‌شنبه در پی بررسی تمامی این موارد، کمیته انضباطی احکام صادره در خصوص این دیدار را منتشر کرد که براساس آن، یاسر آسانی به دلیل بدرفتاری با داور به ۵۰۰ میلیون تومان جریمه نقدی و دو جلسه محرومیت (یک جلسه تعلیقی تا پایان فصل) محکوم شد. علیرضا ایلدروم نیز به دلیل بدرفتاری نسبت به بازیکن استقلال، به دو ماه محرومیت از فعالیت داوری محکوم شد. باشگاه استقلال، اما قبل از صدور حکم با انتشار بیانیه‌ای خواستار بررسی همه‌جانبه مسائل جهت تصمیم‌گیری شده بود: «بررسی این پرونده باید با در نظر گرفتن تمام ابعاد و زمینه‌های وقوع آن صورت بگیرد. چرا باید بازیکن قربانی رفتار غیرحرفه‌ای داور شود؟! در ارزیابی رفتار بازیکن نمی‌توان شرایط و عوامل منتهی به واکنش او را نادیده گرفت. هرچند که مسئله مهم این است که یک عضو تیم داوری با چه توجیهی به خود اجازه می‌دهد با ادبیات توهین‌آمیز با بازیکن برخورد کند و با چنین رفتاری زمینه برهم خوردن آرامش و ایجاد تنش در زمین مسابقه را فراهم آورد؟»

صدالبته که محرومیت دو ماهه کمک‌داور بازی استقلال خوزستان - استقلال نشان می‌دهد کمیته انضباطی به سادگی از کنار فایل ضبط شده توسط VAR عبور نکرده و تخلف ایلدروم را هم در نظر گرفته است. نکته جالب توجه، اما تفاوت جریمه‌هاست، به طوری که جریمه تصویری که همه از رسانه ملی شاهد آن بودند یک جلسه محرومیت و یک جلسه محرومیت تعلیقی در پی داشت و جریمه صوتی داور که به هیچ عنوان جای توجیه ندارد دو ماه دوری از میادین. آرایی که البته هر دو طرف بدان اعتراض خواهند کرد، اما آیا این جرایم می‌تواند باعث بسته شدن پرونده کشاله شود؟