خالد محمود - گل

جوان آنلاین: تمدید قرارداد تا جام جهانی ۲۰۳۰ آینده لیونل اسکالونی را به نیمکت تیم ملی آرژانتین گره زد. دوران درخشان آلبی‌سلسته با این مربی، اسکالونی را به یکی از مربیان اسطوره‌ای فوتبال امریکای جنوبی بدل کرده و با تمدید قرارداد آرژانتین این موفقیت‌ها تداوم خواهد داشت.

فدراسیون فوتبال آرژانتین (AFA) در بیانیه‌ای اعلام کرد اسکالونی چهار سال دیگر سکان‌دار تیم ملی این کشور خواهد بود. درست از سال ۲۰۱۸ و پس از آنکه مرد ۴۸ ساله نفر اول نیمکت شد، آرژانتین به جایگاه قبلی‌اش بازگشت. قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، دو قهرمانی متوالی کوپا‌آمه‌ریکا و قهرمانی فینالیسیما افتخارات مهمی است که آرژانتین با سرمربیگری اسکالونی به آنها دست یافت. کلودیو تاپیا، رئیس فدراسیون آرژانتین ادامه همکاری با اسکالونی را موفقیت خواند: «ادامه همکاری با لیونل اسکالونی و دستیارانش را تا سال ۲۰۳۰ رسماً اعلام می‌کنیم. این لحظه‌ای امیدوارکننده برای همه آرژانتینی‌ها و هیئت اجرایی فدراسیون است. تصمیم مهمی بود. با توجه به هشت سال حضور او روی نیمکت و تمدید آن برای چهار سال آینده، لیونل اسکالونی رکورددار بیشترین حضور در جام جهانی به‌عنوان سرمربی آرژانتین را یدک خواهد کشید.»

با اینکه بعد از بازنشستگی لیونل مسی و دی‌ماریا، گفته می‌شد اسکالونی دچار تردید شده ولی با تمدید قرارداد به این گمانه‌زنی‌ها پایان داد و فصل جدید آرژانتین با مربی موفق خود آغاز شده است. عصر اسکالونی بعد از برکناری خورخه سامپائولی در سال ۲۰۱۸ به‌عنوان سرمربی موقت آغاز شد. عملکرد مثبت و نداشتن آلترناتیو مطمئن دیگر باعث شد تا فدراسیون آرژانتین قرارداد دائمی با او امضا کند.

پس از فینال تلخ جام جهانی ۲۰۲۶، سرمربی برای ارزیابی عملکرد هشت ساله‌اش و تصمیم گرفتن برای آینده به زمان نیاز داشت. جالب اینجاست هدایت تیم ملی آرژانتین اولین تجربه لیونل اسکالونی در قامت سرمربی بود و تا قبل از آن بازیکن سابق دیپورتیوو، لاتزیو و وستهام، فقط دستیار سامپائولی در جام جهانی روسیه بود.

سرمربی آرژانتین بعد از امضای قرارداد از خوشحالی اشک شوق ریخت و از اعتماد دوباره فدراسیون تشکر کرد: «خیلی خوشحالم، شاید شرایط برایم سخت باشد، ولی از تصمیمی که گرفتم راضی هستم. همه از شرایط رضایت داریم و با همان انگیزه، اشتیاق و شور به مسیرمان ادامه می‌دهیم. اگر این‌گونه نبودیم نمی‌توانستیم به این موفقیت‌ها برسیم.»

آماری که اسکالونی از خود به جای گذاشته تحسین‌برانگیز است. در ۱۰۷ بازی شاگردان او موفق به کسب ۷۹ برد و ۱۸ تساوی شده و تنها ۱۰ بار مغلوب شده‌اند. تیم تحت رهبری او عطش گلزنی بالایی دارد، ۲۳۱ گل‌زده آمار درخشانی است و ۵۷ گل خورده استحکام خط دفاعی آلبی‌سلسته را نشان می‌دهد. حفظ رکورد شکست‌ناپذیری از جولای ۲۰۱۹ تا نوامبر ۲۰۲۲ در ۳۶ بازی متوالی اوج درخشش آرژانتین اسکالونی است. کوپا‌آمه‌ریکا ۲۰۲۸ و جام جهانی ۲۰۳۰ دو تورنمنت بزرگ پیش‌روی لیونل اسکالونی و تیم آرژانتین است که باید بدون لیونل مسی از آنها موفق بیرون بیایند.