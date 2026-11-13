درس پرسپولیس  به وینگر جوان

امیرحسین محمودی تصورش را هم نمی‌کرد یک مصاحبه چند ثانیه‌ای، اوضاع را تا این اندازه برایش بغرنج کند. دعوت شدن به اردوی تیم ملی در سن ۲۰ سالگی، اما او را چنان غره کرده بود که اصلاً به عواقب کارش نمی‌اندیشید و حالا دارد تاوان همین مسئله را پس می‌دهد.

شاید دعوت شدن به اردوی تیم ملی در فیفادی قبلی به‌رغم نیمکت‌نشینی در پرسپولیس باعث شده بود و شاید هم زمزمه‌هایی که برخی بازیکنان در تیم ملی زیر گوشش خواندند؛ هرچه که بود، هوا برش داشته بود، می‌تواند با یک مصاحبه اوضاع را به سود خود کند، اما حالا کار به جایی رسیده که سر نخواستن امیرحسین محمودی دعواست، به طوری که نه فقط پرسپولیس برای فروشش در روزنامه آگهی زده که نه جایی در لیست یحیی گل‌محمدی برای حضور در اردوی امید‌ها دارد و نه در لیست قلعه‌نویی، آن‌هم درست در شرایطی که بسیاری از بازیکنان دعوت‌شده به اردوی تیم ملی بزرگسالان در فیفادی آبان را بازیکنان جوان تشکیل داده‌اند! بعید هم نیست گل‌محمدی با توجه به رفتار عجیب امیرحسین محمودی قید دعوت از او به تیم ملی امید را زده باشد، چراکه خوب می‌داند یک بازیکن یاغی چطور می‌تواند به کل تیم ضربه بزند، خصوصاً اگر این بازیکن غوره نشده، قصد مویز شدن داشته باشد.

بدون شک، اما آنچه طی روز‌های گذشته همه را متعجب کرد، چاپ آگهی فروش امیرحسین محمودی در روزنامه‌ها بود. درست در روز‌هایی که این بازیکن بنا بر تصمیم تارتار از حضور در تمرین‌های پرسپولیس محروم شده، باشگاه فروشش را در روزنامه‌ها آگهی کرده است. این تصمیم وینگر جوان سرخپوشان را کیش و مات کرد، بازیکنی که گویی چند نفری در اردوی قبلی تیم ملی زیر گوشش زمزمه‌هایی کرده و او را به سمت فسخ قرارداد سوق داده بودند. البته با این وعده که در ازای سه، چهار ماه محرومیت می‌تواند با قراردادی چشمگیرتر به تیم دیگری بپیوندد. بی‌شک همین تصورات باعث شد امیرحسین محمودی به دنبال طی کردن ره صد ساله در یک شب بیفتد، اما چند ثانیه مصاحبه تند و تیز کار را به جایی رساند که حالا کنج خانه به تصمیمات عجولانه خود می‌اندیشد، بی‌آنکه راهی برای پس و پیش داشته باشد.

این وینگر جوان بدون تردید تصور چنین روز‌هایی را نمی‌کرد، اما پرسپولیس با انتشار آگهی فروشش همه راه‌ها را به روی او بسته است، به طوری که اگر تیمی قصد جذب این بازیکن را داشته باشد ناچار است به طور مستقیم با باشگاه وارد مذاکره شود و هرگونه صحبتی با خود بازیکن به معنای اغوای او خواهد بود و شکایت‌خور دارد. شاید پرسپولیس اصلاً قصدی برای فروش این بازیکن نداشته باشد و تمام این کار‌ها برای نشاندن او سر جایش بوده باشد، ولی در هر صورت حالا امیرحسین محمودی می‌تواند به فسخ قرارداد بیندیشد، نه مذاکره پنهانی با هیچ باشگاهی. شاید همین مسئله باعث شود او در ادامه تمام تمرکزش را روی کارش بگذارد تا به دور از حواشی بتواند با ارائه توانایی‌هایش به آنچه می‌خواهد برسد، چراکه حالا خوب دریافته با مصاحبه تند و تیز نه می‌تواند راهی به ترکیب پرسپولیس باز کند، نه لیست تیم ملی، زیرا هیچ مربی به دنبال بازیکن حاشیه‌ای نیست، آن‌هم بازیکنی که غوره نشده هوس مویز شدن به سرش زده باشد.