کد خبر: 1390208
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰
ورزش » ساير
ایتالیا بالاخره فرانسه را در خانه شکست داد

صدرنشینی و طلسم‌شکنی برای عبور از ناکامی‌ها

س آتزوری با کامبک مقابل فرانسه هم طلسم‌شکنی کرد و هم فرصت صعود به یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌های اروپا به‌عنوان صدرنشین از گروه نخست را به چنگ آورد. 
اشرف رامین

جوان آنلاین: آتزوری با کامبک مقابل فرانسه هم طلسم‌شکنی کرد و هم فرصت صعود به یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌های اروپا به‌عنوان صدرنشین از گروه نخست را به چنگ آورد. 
در هفته پنجم دیدار‌های مرحله گروهی این رقابت‌ها، هواداران ایتالیا به ورزشگاه سن‌سیرو چشم دوخته و نگران عملکرد شاگردان مانچینی برابر خروس‌ها بودند. لاجوردی‌پوشان، اما قبل از اینکه خیلی دیر شود به خودشان آمدند و از شکست پیروزی ساختند و فرانسه را از صدرجدول پایین کشیدند. 
پنج‌شنبه شب چند بازی از سطح A لیگ ملت‌ها در نقاط مختلف اروپا برگزار شد، ولی هیچ‌کدام حساسیت جدال تیم‌های مانچینی و زیدان را نداشت. اسپانیای صعود کرده دو گل به میزبانش چک زد و انگلیس هم با پیروزی ۲ بر یک در ومبلی برابر کرواسی، صعودش را مسجل ساخت. 
آتزوری با ثبت برد شیرین ۲ بر یک هم فرصت صعود به‌عنوان صدرنشین را به دست آورد و هم طلسم ناکامی ۶۴ ساله را شکست. پس از ۶۴ سال ایتالیایی‌ها موفق شدند در خانه فرانسه را مغلوب کنند. آخرین برد خانگی ایتالیا مقابل رقیب سنتی در سال ۱۹۶۲ ثبت شد؛ بازی دوستانه با فرانسه در فلورانس که با پیروزی ۲ بر یک لاجوردی‌پوشان به پایان رسید. همچنین ایتالیایی‌ها آخرین‌بار فرانسه را در سال ۲۰۲۴ در پاریس و با نتیجه ۳ بر یک شکست 
داده بودند. 
تیم مانچینی در حالی با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم زیدان صدرنشین گروه شد که این‌بار هم هوادارانش را برای رسیدن به پیروزی زجر داد. سوتی دوناروما در دقیقه ۱۰ به گلزنی اولیسه منجر شد. ۱۶ دقیقه طول کشید تا فرانچسکو اسپوزیتو گل مساوی را بزند. سباستیانو اسپوزیتو، برادر فرانچسکو در نیمه‌دوم یک پنالتی را از دست داد و فراتزی با گلزنی پیروزی ایتالیا را قطعی کرد. ایتالیایی‌ها فردا شب با یک تساوی برابر بلژیک نیز صعودشان قطعی می‌شود. 
مانچینی، سرمربی ایتالیا با شادمانی از پایان یافتن ناکامی‌های این تیم حرف زد: «عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتیم و بازیکنان ما بازی خیلی خوبی را به نمایش گذاشتند. برای هواداران‌مان خوشحالم و امیدوارم آنها از بازی لذت برده باشند. گلی که دریافت کردیم، روی اشتباه خودمان بود، اما متأسفانه چنین اتفاقاتی ممکن است بیفتد. دریافت گل از فرانسه بعد از گذشت ۱۰ دقیقه از زمان بازی می‌توانست ما را نابود کند، در عوض ما آرامش خود را حفظ کردیم و بعد از هفت یا هشت دقیقه، به مسیر درست برگشتیم. در نهایت هم کاملاً شایسته پیروزی بودیم. لحظات شگفت‌انگیز زیادی وجود دارد. این پیروزی تا حدی اهمیت دارد، اما ما به هر حال باید در بازی با بلژیک هم برنده شویم. کار زیادی برای انجام دادن داریم و مسیر طولانی پیش‌روی ماست. این بازیکنان قطعاً می‌خواهند ناکامی گذشته را جبران کنند و ما در نقطه خوبی هستیم.»

منبع: روزنامه جوان
برچسب ها: فرانسه ، لیگ ، اروپا
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

زهرمار

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

امریکا از جنگ جا زد!

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»

پایان جولان بروسلی تهران و زن هزارچهره

واشنگتن ناچار است شرایط هفت‌گانه ایران را اجرا کند

عراقچی به روبیو: «توهّم» تو هم مثل پمپئو به شکست منجر می‌شود

مقاومت مردم ایران و زوال قدرت امریکا

معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است

پایگاه‌های دوردست اروپا زیر آوار موشک‌ها

‌‌۱۳ سال زندان هم شکارچی گردنبند‌ها را اصلاح نکرد! + گفت‌وگو با متهم

عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!

موشک‌ها تا هرجا

افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا

قتل پدر، شرط ازدواج با قاتل!

تجاوز اسرائیل به لبنان بخشی از پروژه خطرناک است

بانوی برگزیده دانش

جزئیاتی از تشییع ۳۵۰ شهید گمنام در کشور

از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران

در حیرت روزگار مجنون‌شده!

آیزنکوت در محاصره سنگ‌اندازی‌های نتانیاهو

کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند

دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!

کوروش زارعی اهل نفاق و ریا نبود

طائب: جان‌فدایان یاور انرژی می‌شوند

مستمری آبان ماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد

ایرانی که طهرانی‌مقدم ساخت

شگفتانه‌های هر جنگ آینده

 پارکینگ متحرک تهران!

اعترافی سهمگین‌تر از شکست | ترامپ: نفرت از اسرائیل باورنکردنی است

وزیر مجتهد یا غیرمجتهد؟

آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 

نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام

جنگ ایران و بطلان افسانه شکست‌ناپذیری امریکا

شدت پاسخ نیرو‌های مسلح ما به تجاوز احتمالی آمریکا چند برابر خواهد بود

دولت مانع تلاش بانک مرکزی و صمت در گران‌سازی کالا‌ها شود

کسورات ۳‌درصدی، تسویه مطالبات گندمکاران را زیر سؤال برد

افزایش برد موشک‌ها راهبرد جدید بازدارندگی ما است

خیابان میدان نمایش غفلت‌ها

ایران به درخواست مذاکره پیش از تحقق شروط ۷ گانه «نه» گفت

‌نقشه سرقت دلار و طلا در دست شریک تجاری + گفت‌وگو با متهم

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۲
تشییع پیکر مطهر ۱۱۰ شهید گمنام دفاع مقدس در تهران -۱
 پارکینگ متحرک تهران!
الزامات رسیدن به بازدارندگی مطلق
دهان‌های دریده دستان بی‌اختیار!
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ رمضان/ پس از ۳ بار جانبازی شهادت را از خدا گرفت
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار