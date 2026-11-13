جوان آنلاین: آتزوری با کامبک مقابل فرانسه هم طلسم‌شکنی کرد و هم فرصت صعود به یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌های اروپا به‌عنوان صدرنشین از گروه نخست را به چنگ آورد.

در هفته پنجم دیدار‌های مرحله گروهی این رقابت‌ها، هواداران ایتالیا به ورزشگاه سن‌سیرو چشم دوخته و نگران عملکرد شاگردان مانچینی برابر خروس‌ها بودند. لاجوردی‌پوشان، اما قبل از اینکه خیلی دیر شود به خودشان آمدند و از شکست پیروزی ساختند و فرانسه را از صدرجدول پایین کشیدند.

پنج‌شنبه شب چند بازی از سطح A لیگ ملت‌ها در نقاط مختلف اروپا برگزار شد، ولی هیچ‌کدام حساسیت جدال تیم‌های مانچینی و زیدان را نداشت. اسپانیای صعود کرده دو گل به میزبانش چک زد و انگلیس هم با پیروزی ۲ بر یک در ومبلی برابر کرواسی، صعودش را مسجل ساخت.

آتزوری با ثبت برد شیرین ۲ بر یک هم فرصت صعود به‌عنوان صدرنشین را به دست آورد و هم طلسم ناکامی ۶۴ ساله را شکست. پس از ۶۴ سال ایتالیایی‌ها موفق شدند در خانه فرانسه را مغلوب کنند. آخرین برد خانگی ایتالیا مقابل رقیب سنتی در سال ۱۹۶۲ ثبت شد؛ بازی دوستانه با فرانسه در فلورانس که با پیروزی ۲ بر یک لاجوردی‌پوشان به پایان رسید. همچنین ایتالیایی‌ها آخرین‌بار فرانسه را در سال ۲۰۲۴ در پاریس و با نتیجه ۳ بر یک شکست

داده بودند.

تیم مانچینی در حالی با ۱۰ امتیاز و تفاضل گل بهتر نسبت به تیم زیدان صدرنشین گروه شد که این‌بار هم هوادارانش را برای رسیدن به پیروزی زجر داد. سوتی دوناروما در دقیقه ۱۰ به گلزنی اولیسه منجر شد. ۱۶ دقیقه طول کشید تا فرانچسکو اسپوزیتو گل مساوی را بزند. سباستیانو اسپوزیتو، برادر فرانچسکو در نیمه‌دوم یک پنالتی را از دست داد و فراتزی با گلزنی پیروزی ایتالیا را قطعی کرد. ایتالیایی‌ها فردا شب با یک تساوی برابر بلژیک نیز صعودشان قطعی می‌شود.

مانچینی، سرمربی ایتالیا با شادمانی از پایان یافتن ناکامی‌های این تیم حرف زد: «عملکرد فوق‌العاده‌ای داشتیم و بازیکنان ما بازی خیلی خوبی را به نمایش گذاشتند. برای هواداران‌مان خوشحالم و امیدوارم آنها از بازی لذت برده باشند. گلی که دریافت کردیم، روی اشتباه خودمان بود، اما متأسفانه چنین اتفاقاتی ممکن است بیفتد. دریافت گل از فرانسه بعد از گذشت ۱۰ دقیقه از زمان بازی می‌توانست ما را نابود کند، در عوض ما آرامش خود را حفظ کردیم و بعد از هفت یا هشت دقیقه، به مسیر درست برگشتیم. در نهایت هم کاملاً شایسته پیروزی بودیم. لحظات شگفت‌انگیز زیادی وجود دارد. این پیروزی تا حدی اهمیت دارد، اما ما به هر حال باید در بازی با بلژیک هم برنده شویم. کار زیادی برای انجام دادن داریم و مسیر طولانی پیش‌روی ماست. این بازیکنان قطعاً می‌خواهند ناکامی گذشته را جبران کنند و ما در نقطه خوبی هستیم.»