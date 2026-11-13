تیم ملی به دنبال شروعی متفاوت

جوان آنلاین: تیم ملی فوتبال ایران عصر امروز (ساعت ۱۹:۳۰)، در نخستین دیدار تورنمنت چهارجانبه بصره برابر فلسطین به میدان می‌رود. مصافی که برای قلعه‌نویی و شاگردانش فراتر از یک دیدار دوستانه است.

فیفادی آبان، فرصتی متفاوت برای تیم ملی فوتبال ایران است. چه برای کادر فنی که در فاصله ایجادشده تا جام ملت‌های آسیا ترکیبی تازه را محک بزنند، چه برای جوانانی که تا پیش از این شانس کمتری داشتند برای حضور در اردو‌های تیم ملی. در واقع فیفادی آبان و تورنمنت چهارجانبه بصره آزمونی متفاوت، اما جدی، چه برای کادر فنی است و چه جوانانی که فرصت حضور در ترکیب تیم ملی نصیب‌شان شده است.

حضور بازیکنان جوانی که پیش از این یا هرگز به تیم ملی دعوت نشده بودند یا کمتر این فرصت نصیبشان شده بود، می‌توانست چالش جدی کادر فنی در تورنمنت عراق باشد، اماچالش جدی تیم ملی قبل از سفر به عراق گریبان قلعه‌نویی و شاگردانش را گرفت. درست قبل از آنکه تیم ملی فرصت حضور در زمین را پیدا کند، آن‌هم با لغو پرواز مستقیم به عراق. اتفاقی غیرمترقبه که تیم ملی فوتبال ایران را شوکه کرد. اتفاقی که باعث شد تیم ملی از تهران راهی آبادان شده و از آبادان به صورت زمینی راهی عراق شود. سفری پرمخاطره و دشوار که بدون شک می‌تواند بر شرایط جسمانی بازیکنان و کیفیت آنها در مصاف عصر امروز مقابل فلسطین تأثیرگذار باشد. مسئله‌ای که اعتراض ملی‌پوشان و همچنین واکنش صریح قلعه‌نویی را در نشست خبری قبل از بازی با فلسطین به دنبال داشت، چرا که کادر فنی تیم ملی به واسطه اتفاقات رخ‌داده که نتیجه کارشکنی عراقی‌ها در سفر هوایی تیم ایران بود ناچار بود در کنار برنامه‌های تاکتیکی و فنی، به مدیریت شرایط جسمانی بازیکنان نیز بپردازد تا خستگی ناشی از این سفر زمینی و غیرمترقبه تأثیری در عملکرد آنها در زمین بازی نداشته باشد!

البته فلسطین هم برای حضور در تورنمنت بصره مسائل و مشکلات خود را داشت. این تیم اگرچه در غدغه‌هایی که ایران در سفر زمینی به عراق تجربه کرد را نداشت، اما با مسائل و مشکلات دیگری دست به گریبان بود.

فلسطین تحت هدایت ایهاب ابوجزر اگرچه چند بازیکن باتجربه و لژیونر در اختیار دارد، اما قبل از سفر به بصره با مشکلات قابل توجهی برای تکمیل ترکیب خود مواجه شده بود. مصدومیت چند مهره کلیدی و البته انصراف تعدادی از بازیکنان دعوت‌شده به اردوی تیم دست ابوجزر را در پوست گردو قرار داد و باعث شد تا این تیم با ترکیبی ناقص راهی بصره شود. شاید به همین دلیل هم هست که در ترکیب ۲۳ نفره این تیم برای حضور در تورنمنت بین‌المللی بصره، حضور شش بازیکن بدون حتی یک بازی ملی دیده می‌شود. در کنار این مسئله، غیبت غدی الدباغ، مهاجم گلزن و یکی از کلیدی‌ترین مهره‌های هجومی فلسطین در کنار آدم کاید، می‌تواند قدرت تهاجمی نخستین حریف ایران در تورنمنت بصره را به شدت کاهش دهد.

البته از زاویه دیگری هم می‌توان به ترکیب فلسطین نگاه کرد. اینکه سرمربی این تیم نیز با دعوت از بازیکنانی که تاکنون پیراهن تیم ملی را بر تن نکرده بودند، قصد ارزیابی چهره‌های جدید و جوان را دارد. هرچند که در کنار جوانان دعوت‌شده به تیم ملی فلسطین، هنوز نام‌هایی، چون مصعب البطاط با ۷۹ بازی ملی و رامی حماده با ۶۷ بازی ملی دیده می‌شود. نفراتی که می‌توانند در لحظات دشوار بازی با توجه به تجربه‌ای که دارند در مدیریت بازی حرف‌هایی برای گفتن داشته باشند.

فلسطین در پنج بازی اخیر خود تنها یک برد به جیب‌زده (۵ بر یک مقابل چین)، در سه بازی (مقابل قرقیزستان و نیوزیلند) به تساوی رضایت داده و صرفاً مقابل عربستان (۲ بر یک) تن به شکست داده است. این در حالی است که ایران در هر دو بازی خود در فیفادی قبلی (برابر روسیه و ازبکستان) تن به شکست داد. با وجود این، قلعه‌نویی برای بازگشت به مسیر نتیجه‌گیری دنبال شروعی متفاوت است. صدالبته که اهمیت بازی عصر امروز مقابل فلسطین صرفاً محدود به برد و باخت نیست، بلکه مسئله نحوه استفاده از بازیکنان جوان در ترکیب تیم است و میزان هماهنگی خطوط، سرعت انتقال توپ از دفاع به حمله و توانایی ایجاد موقعیت مقابل دفاع حریف. بی‌شک ایران روی کاغذ هم تیم باتجربه‌تری است و هم از کیفیت فردی بیشتری نسبت به حریف برخوردار است، اما شرایط متفاوت این اردو و خستگی ناشی از سفر زمینی را هم باید در نظر گرفت، خصوصاً که بصره نخستین ایستگاه و آزمون جوانان دعوت‌شده به تیم ملی است.