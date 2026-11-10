برگزاری اولین شب عزاداری شهادت حضرت زهرا (س) در جوار محل عروج رهبر شهید

جوان آنلاین: در این مراسم ابتدا سید احمد مقیمی از قاریان ممتاز کشوری آیاتی از کلام‌الله مجید را تلاوت کرد و سپس عباس حیدرزاده به نوحه‌سرایی پرداخت.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اصلانی در سخنانی با اشاره به فضیلت اعمال و اذکاری که منتسب به حضرت زهرا (س) می‌شوند و زمینه‌ساز خیر و برکت کثیر می‌گردند، گفت: خداوند متعال اراده کرده است که نرم‌افزار این عالم در مسیر پیش‌رو به سوی ظهور، طرح حضرت زهرا (س) باشد که همان استقرار دین الهی و دستورات پیامبر اسلام (ص) و خاندان عصمت و طهارت (ع) است.

همچنین حاج منصور ارضی در رثای حضرت صدیقه کبری (س) به روضه خوانی و مداحی پرداخت.

مراسم عزاداری ایام فاطمیه (س) از طرف رهبر انقلاب اسلامی که از نماز مغرب و عشاء آغاز می‌شود، تا شامگاه شنبه ۲۳ آبان ادامه خواهد داشت.