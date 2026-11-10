سومین نفتکش در تنگه هرمز منفجر شد

جوان آنلاین: روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد سومین نفتکش متخلف در مسیر غیر مجاز تنگه هرمز بعد از ظهر امروز با برخورد به مین دریایی منفجر شد.

این نفتکش در منطقه شرق تنگه هرمز در حال سوختن بوده و دود حاصل از این انفجار و آتش سوزی آسمان تنگه هرمز را فراگرفته است.

بعد از انهدام سامانه‌های راداری و کمک ناوبری ساحلی ارتش قاچاقچی آمریکا در جنوب تنگه هرمز این نفتکش‌ها با ریسک چند برابر از گذشته تلاش دارند از مسیر غیر قانونی تنگه هرمز عبور کنند که بدلیل تلاش برای عبور از مسیر‌های پر خطر و غیر قانونی، به مین‌های دریایی برخورد می‌کنند.