سپاه پاسداران ایران شهر موشکی وحشتناکی را به نمایش گذاشت

یک رسانه انگلیسی با اشاره به رونمایی ایران از شهر جدید موشکی، به توصیف این اقدام پرداخت.

جوان آنلاین: نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از شهر موشکی جدید خود رونمایی کرد.

به گزارش تسنیم، شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه با حضور سرلشکر علی عبداللهی رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح و سردار سید مجید موسوی فرمانده نیروی هوافضای سپاه رونمایی شد.

روزنامه دیلی‌میل در گزارشی درباره این رونمایی نوشت: فیلم جدیدی که روز سه‌شنبه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران منتشر شد یک شهر موشکی زیرزمینی وحشتناک را به نمایش گذاشت.

این روزنامه نوشت: این تصاویر ردیف‌هایی از موشک‌ها را در کنار پرتابگر‌ها و خودرو‌های نظامی در آنچه به نظر می‌رسد یک شهر موشکی زیرزمینی گسترده باشد، نشان می‌دهد.

بنا بر این گزارش، علی عبداللهی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح و مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران از این مجموعه بازید کردند.

در جریان این بازدید، عبداللهی هشدار تندی داد که هر حمله دوباره‌ای به ایران می‌تواند پاسخ تلافی‌جویانه‌ای فراتر از غرب آسیا به همراه داشته باشد.