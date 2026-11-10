تورم در آمریکا بیش از پیش‌بینی‌های اقتصاددانان افزایش یافته و موج گرانی از بنزین به مواد غذایی، برق، حمل‌ونقل و سایر هزینه‌های روزمره خانوار‌ها رسیده؛ روندی که فشار معیشتی بر آمریکایی‌ها را تشدید کرده و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره را بالا برده است.

جوان آنلاین: رسانه‌های آمریکایی روز سه شنبه به وقت محلی اعلام کردند تورم در آمریکا در ماه گذشته بیش از حد انتظار افزایش یافته و افزایش قیمت‌ها که زمینه‌ساز پیروزی گسترده دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای هفته گذشته شد، احتمالا همچنان چالش‌هایی را برای کاخ سفید و فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) ایجاد خواهد کرد.

تورم و گرانی از سوخت فراتر رفت

وزارت کار آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد شاخص قیمت مصرف‌کننده از سپتامبر تا اکتبر ۰.۴ درصد افزایش یافته است. این رقم در ماه قبل ۰.۶ درصد بود. دولت نرخ تورم سالانه را اعلام نکرد، زیرا تعطیلی دولت در سال گذشته باعث شد هیچ اطلاعات و داده‌ای برای اکتبر ۲۰۲۵ منتشر نشود.

اما با حذف گروه‌های پرنوسان مواد غذایی و انرژی، قیمت‌های پایه ۰.۳ درصد افزایش یافتند؛ رقمی که با ماه قبل برابر بود. هر دو شاخص یک‌دهم درصد بالاتر از پیش‌بینی‌ها بودند و در صورت تداوم این روند در طول یک سال، به مراتب بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو قرار می‌گرفتند.

داده‌های جدید تورم نگرانی‌ها را افزایش داده‌اند که هزینه‌کرد بالای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها، همراه با افزایش قیمت بنزین و اختلال در زنجیره تامین ناشی از تعرفه‌ها و ناآرامی‌های جهانی، موجب شکل‌گیری تورمی سرسخت‌تر شده؛ تورمی که ممکن است فراتر از افزایش‌های موقتی قیمت در جایگاه‌های سوخت گسترش پیدا کند.

اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه ژوئیه تا سپتامبر با نرخ سالانه ۳.۴ درصد رشد کرد که این رشد عمدتا ناشی از هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان بود.

ریکاردو ترزی، بنیان‌گذار یک شرکت مشاوره اقتصادی و اقتصاددان سابق فدرال رزرو به آسوشیتدپرس گفت: این موضوع نگران‌کننده است. این احساس وجود دارد که تورم گسترده و پایدار است و تقریبا در همه بخش‌ها دیده می‌شود. فدرال رزرو باید بسیار نگران باشد.

ترزی با استفاده از برآورد‌های تقریبی برای داده‌های اکتبر سال گذشته محاسبه می‌کند که قیمت‌های مصرف‌کننده در اکتبر نسبت به یک سال قبل ۴ درصد افزایش یافته‌اند؛ در حالی که این رقم در سپتامبر ۳.۷ درصد بود.

بر اساس برآورد او، قیمت‌های پایه نیز ۲.۸ درصد افزایش داشته‌اند که در مقایسه با ۲.۶ درصد در ماه سپتامبر بیشتر است.

مشکلات آمریکایی‌ها در مواجهه با قیمت‌های بالا، هفته گذشته و با شکست اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و سنا آشکار شد و دموکرات‌های کنگره که در هر دو مجلس به پیروزی‌هایی تاریخی دست یافته‌اند، به زودی با همین چالش‌ها مواجه خواهند شد.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، خشم رای‌دهندگان نسبت به جنگ علیه ایران و قیمت بنزین را پذیرفته است، اما تاکنون هیچ نشانه‌ای از تغییر رویکرد خود نشان نداده است.

نظرسنجی آسوشیتدپرس از ۱۰۰ هزار رای‌دهنده نیز نشان داد حدود دوسوم آنها سیاست‌های ترامپ را عامل افزایش هزینه‌ها می‌دانند. حدود ۹ نفر از هر ۱۰ نفر نیز گفته‌اند هزینه زندگی عاملی تعیین‌کننده یا بسیار مهم در رای آنها بوده است.

افزایش ۳۷ درصدی قیمت بنزین طی یکسال

خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت، دولت آمریکا اعلام کرد قیمت بنزین از سپتامبر تا اکتبر یک درصد افزایش یافته است؛ افزایشی قابل توجه که همچنان کمتر از افزایش‌های ماه‌های گذشته است.

اما قیمت بنزین در مقایسه با یک سال قبل، بیش از ۳۷ درصد در آمریکا افزایش یافته است.

با این حال، در روز‌های اخیر قیمت نفت به امید پایان جنگ علیه ایران به شدت کاهش یافته و هزینه بنزین نیز در ماه جاری پایین آمده است.

افزایش هزینه برق و مواد غذایی و رستوران‌ها

با این وجود، نشانه‌هایی وجود دارد که افزایش قیمت انرژی در حال سرایت به بخش‌های دیگر اقتصاد است؛ به طوری که بهای بلیت هواپیما، حمل‌ونقل عمومی و خدمات تحویل کالا همگی افزایش چشمگیری داشته‌اند.

قیمت برق از سپتامبر تا اکتبر ۰.۹ درصد افزایش یافت که بیشترین میزان از آوریل تاکنون است. قیمت مواد غذایی نیز ۰.۴ درصد افزایش داشت.

قیمت گوشت گاو در ماه گذشته ۰.۹ درصد افزایش یافت؛ این در حالی است که در نیمه نخست سال جاری تقریبا ۱۴ درصد افزایش یافته بود.

قیمت غذا در رستوران‌ها از سپتامبر تا اکتبر ۰.۵ درصد افزایش یافت که بیشترین میزان از ژانویه ۲۰۲۴ تاکنون است.

افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل که ناشی از گران‌تر شدن سوخت است، هزینه‌های رستوران‌ها و فروشگاه‌های مواد غذایی را بالا برده و ممکن است این کسب‌وکار‌ها افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل کنند.

سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و افزایش قیمت رایانه‌ها

تورم همچنین تحت تاثیر سرمایه‌گذاری‌های عظیمی که به سمت هوش مصنوعی سرازیر شده‌اند، تشدید شده است. این سرمایه‌گذاری‌ها به افزایش قیمت تراشه‌های رایانه‌ای، برق و لوازم الکترونیکی مصرفی دامن زده‌اند.

رای‌دهندگان ده‌ها نامزد را در انتخابات میان دوره‌ای کنگره و فرمانداری‌ها انتخاب کردند که وعده داده بودند روند ساخت مراکز داده را کند کنند.

گزارش دولت نشان داد قیمت رایانه‌ها (کامپیوترها) در ماه گذشته ۰.۵ درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که قیمت آنها در سال منتهی به سپتامبر تقریبا ۱۰ درصد بالا رفته بود. افزایش قیمت تراشه‌ها عامل اصلی این رشد بوده است.

هزینه رایانه‌ها (کامپیوترها) برای سال‌ها، همزمان با افزایش بهره‌وری تراشه‌های نیمه‌رسانا، روند کاهشی داشت، اما این روند در سال جاری معکوس شد و قیمت‌ها به شدت افزایش یافتند.

افزایش بهای اشتراک خدمات پخش آنلاین

قیمت‌ها در برخی بخش‌های دیگر اقتصاد نیز افزایش یافته‌اند؛ بخش‌هایی که ارتباط چندانی با نفت و گاز یا هوش مصنوعی ندارند.

خدمات پخش آنلاین ویدیو اخیرا گران‌تر شده‌اند. شرکت دیزنی ماه گذشته قیمت بسته اشتراکی پخش آنلاین دو سکوی دیزنی پلاس و هولو را که شامل تبلیغات است، از ۱۱.۹۹ دلار به ۱۲.۴۹ دلار در ماه افزایش داد. قیمت نسخه بدون تبلیغات نیز با ۲.۵۰ دلار افزایش به ۲۱.۴۹ دلار رسید.

قیمت بسته اشتراکی پخش آنلاین اپل تی‌وی و پیکاک نیز ماه گذشته از ۱۴.۹۹ دلار به ۱۷.۹۹ دلار در ماه افزایش یافت.

تاثیر افزایش هزینه گازوئیل بر زندگی آمریکایی‌ها

کسب‌وکار‌های کوچک خود را برای کاهش هزینه‌کرد مشتریان آماده می‌کنند. کریس باتلر، مدیرعامل شرکت ملی درخت، واردکننده و عمده‌فروش درختان مصنوعی به آسوشیتدپرس می‌گوید بیشتر مشتریانش اکنون برای خرید یک درخت (کریسمس) ۲۰۰ دلار یا کمتر هزینه می‌کنند.

به گفته او، این وضعیت تفاوت چشمگیری با دوران همه‌گیری کرونا دارد؛ زمانی که بسیاری از مردم به دلیل برخورداری از پول نقد فراوان، بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار برای خرید درخت هزینه می‌کردند.

او گفت: «تورم همچنان ادامه دارد. قیمت بنزین همچنان بالاست، بنابراین مصرف‌کنندگان از نظر هزینه‌کرد‌های غیرضروری تحت فشار هستند.»

باتلر گفت شرکت او سال گذشته مجبور شد به دلیل تعرفه‌های ترامپ، قیمت محصولات خود را که از چین و کامبوج تامین می‌شوند، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش دهد.

تعرفه‌ها کاهش یافته‌اند، اما اکنون این شرکت با مشکل افزایش هزینه قیمت گازوئیل دست‌وپنجه نرم می‌کند.

باتلر گفت این شرکت که در شهر کرنفورد، ایالت نیوجرسی مستقر است، با توجه به فشار مالی موجود بر مشتریان که از قبل نیز هزینه کمتری برای خرید درخت پرداخت می‌کنند، قصد ندارد امسال بار دیگر قیمت‌ها را افزایش دهد.

آسوشیتدپرس ادامه داد: علاوه بر مسئله تورم، شاخص‌های دیگر نشان می‌دهند که اقتصاد تا حدی وضعیت خوبی دارد و نرخ بیکاری با ۴.۱ درصد پایین بوده و رشد اقتصادی نیز باثبات باقی مانده است، اما با این حال، قیمت‌های بالا باعث شده‌اند بیشتر آمریکایی‌ها دیدگاه بدبینانه‌ای نسبت به اقتصاد داشته باشند.

جیم بیرد، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در یک شرکت مشاوره مالی نیز گفت: «ممکن است اقتصاد در رکود نباشد، اما اگر همچنان با حقوقی زندگی می‌کنید که از یک پرداخت تا پرداخت بعدی کفاف می‌دهد و شاهد افزایش قیمت بنزین، مواد غذایی و اجاره‌بها هستید، اقتصاد چندان قدرتمند و پررونقی به نظر نخواهد رسید.»