منابعی در کنگره به شبکه سی‌ان‌ان گفتند دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا پس از هشدار افشاگران مبنی بر اینکه اسناد و مدارک مهم مرتبط با پروژه‌های ساخت‌وساز دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اطراف واشنگتن پیش از به دست گرفتن قدرت توسط دموکرات‌ها در حال نابودی است، خواستار حفظ این اسناد از سوی وزارت کشور آمریکا شده‌اند.

جوان آنلاین: این هشدار‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که دولت ترامپ از تسریع برنامه‌های خود برای پیشبرد این پروژه‌ها خبر می‌دهد؛ پروژه‌هایی که بخش مهمی از میراثی به شمار می‌روند که رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد از خود به جا بگذارد. دولت ترامپ می‌خواهد پیش از آنکه دموکرات‌ها در ماه ژانویه کنترل کنگره را به دست بگیرند، تا حد امکان مقدمات اجرای این طرح‌ها را فراهم کند.

به گزارش ایسنا، قرار است روز سه‌شنبه، ارشدترین عضو دموکرات کمیته منابع طبیعی مجلس نمایندگان ـ که بر عملکرد نهادی نظارت دارد که به تسریع بسیاری از پروژه‌های ترامپ کمک کرده است ـ نامه‌هایی برای وزارت کشور و همچنین سایر نهاد‌های فدرال و شرکت‌های خصوصی ارسال کند و از آنها بخواهد «تمامی اسناد و داده‌های مرتبط با موضوعات تحت نظارت این کمیته کنگره را حفظ کنند».

اهداف نامه‌های «جرد هافمن» نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا که نسخه‌ای از آنها در اختیار سی‌ان‌ان قرار گرفته است، نشان می‌دهد که پس از آنکه او در کنگره جدید ریاست کمیته را بر عهده بگیرد، چه پروژه‌هایی ممکن است در کانون تحقیقات قرار گیرند.

منابع به سی‌ان‌ان گفتند در هفته‌های اخیر، چندین افشاگر معتبر با کمیته هافمن تماس گرفته و نگرانی خود را از اینکه وزارت کشور در آستانه آغاز تحقیقات و نظارت‌های آتی، در حال از بین بردن اسناد و مدارک است، مطرح کرده‌اند. این وزارتخانه بر بخش بزرگی از اراضی پارک‌های ملی نظارت دارد که ترامپ قصد دارد پروژه‌های خود را در آنها اجرا کند.

وزارت کشور آمریکا ادعا‌های افشاگران را «صددرصد نادرست» خواند. یکی از سخنگویان این وزارتخانه گفت: «این وزارتخانه تمامی تعهدات فدرال در زمینه مدیریت و نگهداری اسناد را مطابق با دستورالعمل‌های مسئولان امور اخلاقی وزارتخانه رعایت می‌کند.»

از دیگر دریافت‌کنندگان نامه‌های درخواست حفظ اسناد، سازمان پارک‌های ملی و اداره مدیریت اراضی هستند که هر دو زیرمجموعه وزارت کشور محسوب می‌شوند. نامه‌هایی نیز برای وزارت کشاورزی و شرکت‌هایی مانند لاکهید مارتین و جان دیر ارسال خواهد شد که مشخص است به پروژه‌های ترامپ کمک مالی کرده‌اند.

تمامی دریافت‌کنندگان نامه‌ها باید با ارائه تاییدیه، پایبندی خود به این درخواست را اعلام کنند. این امر مستلزم اقداماتی برای «حفظ مجموعه اسناد و مدارک موجود»، «شناسایی و بازیابی هرگونه اطلاعات حذف‌شده» و «تعلیق هرگونه رویه مربوط به امحا و حذف اسناد» است.