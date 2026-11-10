کد خبر: 1389862
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۴
بين‌الملل » اخبار كلی

سی‌ان‌ان: اسناد مرتبط با پروژه‌های ساخت‌وساز ترامپ در حال نابود شدن هستند

3 منابعی در کنگره به شبکه سی‌ان‌ان گفتند دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا پس از هشدار افشاگران مبنی بر اینکه اسناد و مدارک مهم مرتبط با پروژه‌های ساخت‌وساز دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا در اطراف واشنگتن پیش از به دست گرفتن قدرت توسط دموکرات‌ها در حال نابودی است، خواستار حفظ این اسناد از سوی وزارت کشور آمریکا شده‌اند.

جوان آنلاین: این هشدار‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که دولت ترامپ از تسریع برنامه‌های خود برای پیشبرد این پروژه‌ها خبر می‌دهد؛ پروژه‌هایی که بخش مهمی از میراثی به شمار می‌روند که رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد از خود به جا بگذارد. دولت ترامپ می‌خواهد پیش از آنکه دموکرات‌ها در ماه ژانویه کنترل کنگره را به دست بگیرند، تا حد امکان مقدمات اجرای این طرح‌ها را فراهم کند.

به گزارش ایسنا، قرار است روز سه‌شنبه، ارشدترین عضو دموکرات کمیته منابع طبیعی مجلس نمایندگان ـ که بر عملکرد نهادی نظارت دارد که به تسریع بسیاری از پروژه‌های ترامپ کمک کرده است ـ نامه‌هایی برای وزارت کشور و همچنین سایر نهاد‌های فدرال و شرکت‌های خصوصی ارسال کند و از آنها بخواهد «تمامی اسناد و داده‌های مرتبط با موضوعات تحت نظارت این کمیته کنگره را حفظ کنند».

اهداف نامه‌های «جرد هافمن» نماینده دموکرات ایالت کالیفرنیا که نسخه‌ای از آنها در اختیار سی‌ان‌ان قرار گرفته است، نشان می‌دهد که پس از آنکه او در کنگره جدید ریاست کمیته را بر عهده بگیرد، چه پروژه‌هایی ممکن است در کانون تحقیقات قرار گیرند.

منابع به سی‌ان‌ان گفتند در هفته‌های اخیر، چندین افشاگر معتبر با کمیته هافمن تماس گرفته و نگرانی خود را از اینکه وزارت کشور در آستانه آغاز تحقیقات و نظارت‌های آتی، در حال از بین بردن اسناد و مدارک است، مطرح کرده‌اند. این وزارتخانه بر بخش بزرگی از اراضی پارک‌های ملی نظارت دارد که ترامپ قصد دارد پروژه‌های خود را در آنها اجرا کند.

وزارت کشور آمریکا ادعا‌های افشاگران را «صددرصد نادرست» خواند. یکی از سخنگویان این وزارتخانه گفت: «این وزارتخانه تمامی تعهدات فدرال در زمینه مدیریت و نگهداری اسناد را مطابق با دستورالعمل‌های مسئولان امور اخلاقی وزارتخانه رعایت می‌کند.»

از دیگر دریافت‌کنندگان نامه‌های درخواست حفظ اسناد، سازمان پارک‌های ملی و اداره مدیریت اراضی هستند که هر دو زیرمجموعه وزارت کشور محسوب می‌شوند. نامه‌هایی نیز برای وزارت کشاورزی و شرکت‌هایی مانند لاکهید مارتین و جان دیر ارسال خواهد شد که مشخص است به پروژه‌های ترامپ کمک مالی کرده‌اند.

تمامی دریافت‌کنندگان نامه‌ها باید با ارائه تاییدیه، پایبندی خود به این درخواست را اعلام کنند. این امر مستلزم اقداماتی برای «حفظ مجموعه اسناد و مدارک موجود»، «شناسایی و بازیابی هرگونه اطلاعات حذف‌شده» و «تعلیق هرگونه رویه مربوط به امحا و حذف اسناد» است.

برچسب ها: ترامپ ، آمریکا ، دموکرات ها
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

ایران در امریکا انتخابات را برد!

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

زهرمار

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

ما و کنگره دموکرات

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

مشق مقاومت

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آب در خوابگه شیطان!

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

موشک‌ها تا هرجا

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

شهید عشق به وطن شد

افزایش آلودگی و ترافیک پایتخت با ۱۰ هزار تاکسی انحصاری!

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

تهدید ترامپ درباره کوه کلنگ نشانه استیصال است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار