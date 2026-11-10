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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۴۱
اقتصاد » اخبار کلی

طرح مقابله با قاچاق سوخت به هفت استان مرزی رسید

3 رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از کاهش ۲.۵ میلیون لیتری مصرف سوخت هرمزگان در پی اجرای طرح‌های کنترلی خبر داد.

جوان آنلاین: حبیب‌الله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای مقابله با قاچاق سوخت اظهار کرد: با همکاری دستگاه‌ها و مجموعه‌های مرتبط، روند اصلاح فرایند‌ها و کنترل مسیر‌های قاچاق سوخت در کشور در حال پیگیری است و خوشبختانه قاچاق سوخت در مسیر کاهشی قرار گرفته است.

به گزارش مهر، وی افزود: نمی‌توان ادعا کرد که با اصلاح فرایند‌ها قاچاق سوخت به‌طور کامل به صفر می‌رسد، اما هدف‌گذاری فعلی، کاهش مستمر و قابل‌قبول این پدیده است. ارزیابی دقیق میزان کاهش نیز به بررسی و برآورد آمار تا پایان سال نیاز دارد.

حقیقی با اشاره به مسیر‌های اصلی قاچاق سوخت گفت: قاچاق عمدتاً از مرز‌های زمینی و دریایی انجام می‌شود. در مرز‌های زمینی، بخش مهمی از این جریان از استان سیستان و بلوچستان به سمت کشور‌های همسایه از جمله پاکستان و افغانستان صورت می‌گیرد. در مرز‌های دریایی نیز استان‌های جنوبی مانند هرمزگان، بوشهر و خوزستان از مسیر‌های مورد استفاده قاچاقچیان هستند؛ به‌گونه‌ای که سوخت پس از انتقال، به شناور‌های دیگر تحویل داده شده و از کشور خارج می‌شود.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: شرایط جنگی در مقطعی بر روند قاچاق دریایی تأثیر گذاشته و آن را تا حدودی متوقف کرده است. با این حال، برای کنترل مسیر‌های زمینی نیز برنامه‌هایی در دست اجراست؛ از جمله طرح «رزاق جدید» در سیستان و بلوچستان که با هدف کنترل مسیر‌های منتهی به مرز و تعریف راهکار‌های قانونی برای تأمین نیاز‌های سوختی کشور‌های همسایه دنبال می‌شود.

وی درباره تأثیر سهمیه‌بندی و کنترل کارت‌های سوخت بر کاهش قاچاق بیان کرد: در این زمینه، ابتدا اجرای طرح در سه استان کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان آغاز شد و اکنون دامنه اجرای آن به هفت استان مرزی که بیشتر در معرض قاچاق سوخت قرار دارند، گسترش یافته است.

حقیقی با اشاره به نتایج اولیه اجرای طرح در هرمزگان گفت: تنها طی ۱۰ تا ۲۰ روز اخیر، در این استان حدود ۲.۵ میلیون لیتر کاهش مصرف سوخت ثبت شده است. البته برای ارزیابی دقیق‌تر نتایج و تفکیک میزان کاهش مصرف از کاهش قاچاق، باید داده‌های بیشتری بررسی شود.

وی با بیان اینکه حجم قاچاق گازوئیل از بنزین بیشتر است، افزود: قاچاق بنزین به دلیل برخی ملاحظات و مخاطرات با دشواری‌هایی همراه است، اما گازوئیل نیز سهم قابل‌توجهی در قاچاق سوخت دارد و باید در برنامه‌های کنترلی مورد توجه قرار گیرد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ادامه با اشاره به کانون‌های عمده مصرف سوخت در کشور گفت: حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها، بخش کشاورزی و صنایع از مهم‌ترین حوزه‌های مصرف‌کننده سوخت هستند و اصلاح فرایند‌ها در این بخش‌ها نیز باید در کنار کنترل مسیر‌های قاچاق دنبال شود.

برچسب ها: قاچاق سوخت ، قاچاق کالا و ارز ، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
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