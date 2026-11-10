جوان آنلاین: بر اساس بیانیه سازمان مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرک‌سازی که امروز سه‌شنبه منتشر شد، مناطق مشمول این طرح در استان‌های رام‌الله و البیره، قدس، نابلس، اریحا و شمال اغوار قرار دارند.

به گزارش ایسنا، این سازمان توضیح داد طرح مذکور ۲۹ شهرک، تجمع و محله شهرک‌نشین‌نشین و همچنین دو منطقه صنعتی را در بر می‌گیرد و زمینه را برای گسترش تأسیسات آموزش استفاده از سلاح فراهم می‌کند؛ اقدامی که همزمان با افزایش حملات شهرک‌نشینان علیه فلسطینیان صورت می‌گیرد.

بر اساس این بیانیه، منطقه صنعتی «مکابیم» در اراضی شهرک صفا در غرب رام‌الله و البیره و منطقه «تل مریم» معروف به «شاعر بنیامین» در اراضی استان قدس نیز در محدوده این طرح قرار دارند. گستره جغرافیایی آن از جنوب نابلس تا اطراف قدس و مناطق شرقی در امتداد اریحا و دره اردن امتداد می‌یابد.

در بخش دیگری از این گزارش، سازمان مقاومت در برابر دیوار حائل و شهرک‌سازی اعلام کرد از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۳۱ فلسطینی بر اثر تیراندازی شهرک‌نشینان به شهادت رسیدند.

سازمان مذکور همچنین از ثبت یک‌هزار و ۳۶۹ مورد حمله شهرک‌نشینان در ماه اکتبر گذشته خبر داد؛ آماری که در مقایسه با ۶۴۷ مورد حمله در ماه سپتامبر، افزایش ۱۱۱.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

این نهاد فلسطینی تأکید کرد تصویب طرح مذکور چارچوب برنامه‌ریزی گسترده‌تری برای احداث این تأسیسات فراهم می‌کند، هرچند ساخت و بهره‌برداری از هر میدان تیراندازی همچنان به دریافت مجوز‌های لازم وابسته است.

این سازمان نسبت به همزمانی افزایش تسلیح شهرک‌نشینان و ایجاد مراکز آموزشی نظامی برای آنان با تداوم حملات علیه فلسطینیان و حمایت نیرو‌های اسرائیلی از این اقدامات هشدار داد.

در پایان، این نهاد خواستار تأمین حفاظت از فلسطینیان و پاسخگو کردن عاملان حملات و همچنین طرف‌هایی شد که از آنان حمایت می‌کنند و زمینه ادامه اقداماتشان را فراهم می‌سازند.