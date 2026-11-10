کد خبر: 1389852
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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۲۰:۳۴
سیاست » اخبار کلی

غریب‌آبادی: تهران و مسکو بر ضرورت همکاری در برابر تهدیدات مشترک تأکید دارند

3 معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه گفت: تهران و مسکو بر ضرورت هماهنگی و همکاری در برابر تهدیدات مشترک تأکید دارند.

جوان آنلاین: سفیر روسیه در تهران با کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه ایران دیدار و رایزنی کرد.

کاظم غریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس در مورد این دیدار نوشت: «در دیدار با سفیر روسیه درباره مسائل پیرامون دریای خزر و نحوه مقابله با اقدامات یکجانبه آمریکا و برنامه موسوم به دروازه آهنین گفت‌و‌گو کردیم.»

وی افزود: «تهران و مسکو بر ضرورت هماهنگی و همکاری در برابر تهدیدات مشترک تأکید دارند.»

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه تاکید کرد: «منافع کشور‌های ساحلی نیز با حفظ ثبات و امنیت خزر تأمین خواهدشد.»

برچسب ها: کاظم غریب آبادی ، ایران ، روسیه
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