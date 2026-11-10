حادثه دریایی در مقابل سواحل عمان

\u062c\u0648\u0627\u0646 \u0622\u0646\u0644\u0627\u06cc\u0646: \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u062a\u062c\u0627\u0631\u062a \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0646\u06af\u0644\u06cc\u0633 \u0631\u0648\u0632 \u0633\u0647 \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0627\u0632 \u0648\u0642\u0648\u0639 \u06cc\u06a9 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u062f\u0631 \u0634\u0645\u0627\u0644 \u0634\u0631\u0642 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u00ab\u0644\u06cc\u0645\u0627\u00bb \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0627\u0646 \u062e\u0628\u0631 \u062f\u0627\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u062f\u0631 \u0641\u0627\u0635\u0644\u0647 \u06f1\u06f9 \u0645\u0627\u06cc\u0644 \u062f\u0631\u06cc\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0632 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0645\u0630\u06a9\u0648\u0631 \u0631\u062e \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.