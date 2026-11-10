ادعای آمریکا درباره مذاکرات در قطر دروغ محض است

جوان آنلاین: دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه اختصاصی با شبکه المیادین گفت: ادعای آمریکایی‌ها درباره استمرار مذاکرات یا برگزاری نشست در قطر، دروغ محض است.

به گزارش تسنیم، وی تصریح کرد که این امر تنها با هدف کاهش فشار‌های اقتصادی و پایین آوردن قیمت نفت مطرح می‌شود.

رضایی گفت: ایران ۷ شرط مشخص به‌عنوان حقوق مسلم ملت خود را ارائه داده و تا زمانی که این شرایط به طور کامل اجرا نشود، تنگه هرمز باز نخواهد شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تاکید کرد: ما شروط خود را به طرف آمریکایی ابلاغ کرده‌ایم، اما پاسخ اولیه آنها ناکافی و فریبکارانه بود و همچنان منتظر پاسخی صریح و روشن هستیم.

وی افزود: شایعات مطرح‌شده پیرامون برنامه‌ریزی برای دیدار میان اینجانب و «جی‌دی ونس»، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، کاملاً بی‌اساس و کذب است.

سرلشکر رضایی تصریح کرد: تأکید می‌کنم که در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای با آمریکایی‌ها انجام نمی‌دهیم و در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای بین ما و واشنگتن وجود ندارد.

پیش از این نیز سرلشکر رضایی گفته بود که جنگ علیه ایران، دولت آمریکا را از همین حالا به‌شدت آسیب زده است؛ اما واشنگتن همچنان مانند یک قمارباز مستأصل تقلّا می‌کند.

وی خطاب به سران تروریست آمریکا تصریح کرد: دست از ساختن اخبار جعلی درباره مذاکرات خیالی بردارید و نظم نوین غرب آسیا را انکار نکنید.