آغاز ماموریت سفیر جدید ژاپن در ایران

جوان آنلاین: «موریکاوا تورو»، سفیر جدید توکیو در تهران در پیامی ویدئویی که از سوی سفارت این کشور منتشر شده است، اظهار کرد: بسیار خوشحالم که بار دیگر فرصت حضور و خدمت در ایران را پیدا کردم، از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به عنوان معاون سفیر ژاپن در ایران فعالیت می‌کردم و اکنون با افتخار در مقام سفیر ژاپن به این کشور بازگشته‌ام.

به گزارش ایسنا، این دیپلمات ژاپنی همچنین بیان کرد: در دوران مأموریتم در ایران علاقه زیادی به مردم و فرهنگ این سرزمین پیدا کردم، این بار مصمم هستم که شناخت عمیق‌تری از فرهنگ و ادبیات ارزشمند ایران به دست بیاورم.

موریکاوا تورو ابراز کرد: امیدوارم بتوانم بیشتر با اشعار حافظ آشنا شوم، همچنین امیدوارم در این سفر دوباره لحظات خوبی را در کنار شما تجربه کنم.