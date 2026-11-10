بارش باران و رعدوبرق در جنوب کشور

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی از بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در بخش‌هایی از جنوب کشور طی روز‌های آینده خبر داد و گفت: کاهش محسوس دما در شمال شرق کشور تا روز پنجشنبه ادامه دارد.

صادق ضیاییان در گفت‌و‌گو با خبرنگار، با اشاره به پیش‌بینی کلی بر اساس نقشه‌های همدیدی و آینده نگری اظهار کرد: سه‌شنبه در شرق گیلان، مازندران، گلستان و برخی نقاط منطقه خراسان، رگبار باران، گاهی رعدوبرق و وزش باد همراه با کاهش دما رخ می‌دهد. بعدازظهر با ورود سامانه بارشی به جنوب کشور، در جزایر شمال خلیج فارس، بوشهر، غرب فارس، جنوب کهگیلویه و بویراحمد و برخی نقاط هرمزگان، افزایش ابر، گاهی رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید رخ می‌دهد.

وی افزود: چهارشنبه در بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان و برخی نقاط سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، ابرناکی و رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید و در نقاط مستعد تگرگ پیش‌بینی می‌شود. همچنین در دامنه‌های زاگرس مرکزی واقع در غرب و جنوب غرب و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در زنجان، قزوین، البرز و تهران و در گیلان و غرب مازندران، رگبار پراکنده و وزش باد انتظار می‌رود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا پنجشنبه گستره بارش در دامنه‌های جنوبی البرز واقع در استان‌های تهران و سمنان، خراسان رضوی و در شمال استان‌های اصفهان و خراسان جنوبی است و اوایل شب این سامانه از شرق کشور خارج می‌شود. طی این روز در نوار شرقی کشور افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

ضیاییان اظهار کرد: جمعه و شنبه در غالب مناطق کشور جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم می‌شود. تا روز پنجشنبه کاهش محسوس دما در شمال شرق کشور پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی در سه روز آینده در نیمه شرقی کشور وزش باد در برخی ساعات شدید بوده و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود. همچنین در سه روز آینده خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای خزر مواج هستند.

ضیاییان درباره وضعیت جوی تهران طی دو روز آینده اظهارکرد: آسمان تهران فردا (۱۹ آبان) کمی ابری تا نیمه ابری در بعضی ساعت‌ها وزش باد گاهی افزایش باد با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۱۲ درجه سانتیگراد و طی چهارشنبه (۲۰ آبان‌ماه) نیمه ابری تا ابری گاهی وزش باد و بارش پراکنده و احتمال رگبار باران بتدریج وزش باد شدید با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۳ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا گفت: طی فردا و پس فردا بندرعباس با دمای ۳۱ و ۳۲ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و اردبیل با دمای ۶- درجه سانتیگراد و ارومیه و همدان با دمای ۳- درجه سانتیگراد سردترین مراکز استان کشور هستند.