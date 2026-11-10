نخستین جشنواره حافظ‌خوانی با حضور جمعی از استادان و علاقه‌مندان شعر و ادب فارسی در تالار حافظ شیراز برگزار شد، رویدادی که به گفته معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، نشان می‌دهد شعر خواجه شیراز همچنان در زندگی امروز و میان نسل جوان جایگاه اثرگذاری دارد.

جوان آنلاین: جمشید رضایی سه‌شنبه در حاشیه برگزاری این جشنواره اظهار کرد: در روزگاری که سرعت زندگی مدرن و هیاهوی دنیای دیجیتال فرصت درنگ و مکاشفه را از انسان امروز گرفته است، بازگشت به دیوان حافظ می‌تواند فرصتی برای تأمل و بازشناسی خویشتن باشد.

به گزارش ایرنا، وی با اشاره به استقبال نسل جوان از آیین‌های حافظ‌خوانی و نشست‌های شعرخوانی افزود: اقبال عمومی به این برنامه‌ها نشان‌دهنده نیازی نهفته به تأمل و فاصله گرفتن از شتاب روزمرگی است.

اشعار حافظ؛ دعوتی به صلح درونی، مدارا و امید

معاون فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: اشعار حافظ با ساختار چندلایه خود، مخاطب را به مکث و اندیشه دعوت می‌کند و هر بیت او می‌تواند دریچه‌ای به سوی صلح درونی، مدارا و امید باشد؛ مؤلفه‌هایی که جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به آن نیاز دارد.

حافظ‌خوانی، فراتر از حفظ اشعار و آموزش هنر زیستن

رضایی با بیان اینکه گسترش حافظ‌خوانی نباید تنها به حفظ چند بیت یا آشنایی با یک شاهکار ادبی محدود شود، گفت: اشعار حافظ در واقع آموزش هنر زیستن است و به انسان می‌آموزد که در دشواری‌ها به صبر و امید تکیه کند، با ریاکاری مقابله داشته باشد و عشق را محور کنش‌های انسانی قرار دهد.

وی حافظ‌خوانی را فراتر از یک سرگرمی ادبی دانست و افزود: این سنت می‌تواند پلی میان تنهایی انسان امروز و دریای حکمت و معنای نهفته در ادبیات فارسی باشد.

برگزاری جشنواره با داوری جمعی از استادان شعر و ادب فارسی

نخستین جشنواره حافظ‌خوانی در تالار حافظ شیراز با داوری همایون یزدان‌پور، حمیدرضا لطف‌الهی، علی غواصی، صمد مهمان‌دوست، رضا رستمی و سارا جمالی برگزار شد.