حزب آیزنکوت: درخواست رسمی برای تغییر رئیس کنست ارائه شد

جوان آنلاین: حزب یشار به ریاست آیزنکوت که اکنون مأمور به تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی است، اعلام کرد درخواست رسمی خود برای جایگزینی رئیس فعلی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) را با حمایت بیش از ۶۱ عضو این نهاد ارائه کرده است.

به گزارش ایسنا، همزمان رسانه‌های عبری گزارش دادند با آغاز اولین جلسه کنست بیست و ششم از لحظاتی پیش، امضا‌های جمع‌آوری شده برای تغییر رئیس کنست تقدیم اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی شد.

وب سایت واللا گزارش داد ائتلاف تغییر ۶۷ امضا (از ۱۲۰ کرسی) برای تغییر رئیس کنست جمع کرده و تحویل داده است.