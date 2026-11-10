رئیس‌جمهور کوبا ضمن انتقاد از سیاست‌های جنگ‌طلبانه ایالات متحده، گفت که آینده کوبا فراتر از مرز‌های خود و توسط آمریکا تعیین نخواهد شد.

جوان آنلاین: میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهور کوبا عصر سه‌شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایالات متحده با محاصره منابع سوخت و هدف قرار دادن هر چیزی که به توسعه کشور و بهبود شرایط زندگی ساکنان آن کمک می‌کند، در حال اعمال مجازات جمعی بر مردم کوبا است.»

به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور کوبا در ادامه تاکید کرد: «آینده کوبا فراتر از مرز‌های خود تعیین نخواهد شد و توسط طرح‌های ایالات متحده با هدف مطیع کردن ملت شکل نخواهد گرفت.»

طی ماه‌های اخیر، آمریکا فشار تحریم‌ها بر کوبا را افزایش داده و بحران را تشدید کرده است.

در ماه ژانویه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا دستوری را امضا کرد که اجازه اعمال تعرفه بر واردات از کشور‌های تامین‌کننده نفت کوبا را می‌داد و همچنین به دلیل تهدید ادعایی امنیت ملی کوبا، وضعیت اضطراری اعلام کرد.