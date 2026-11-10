جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری ریا نووستی، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو امیدوار است آمریکا دیگر گزینه نظامی را در رابطه با وضعیت ایران مد نظر نداشته باشد.

وزیر امور خارجه روسیه پس از نشست مشترک شورای وزرای امور خارجه، شورای وزرای دفاع و کمیته دبیران شورا‌های امنیت «سازمان پیمان امنیت جمعی» (CSTO)، به خبرنگاران گفت: در خصوص اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه گزینه‌های نظامی دیگر در واشنگتن مطرح نیستند، باید بگویم امیدوارم واقعاً همین‌طور باشد.

سرگئی لاوروف اضافه کرد که روسیه همواره در گفت‌و‌گو با کشور‌های منطقه، بر لزوم دستیابی به یک راه‌حل سیاسی و توافق‌هایی پیرامون نحوه پیشبرد امور در این منطقه پرالتهاب از جمله چگونگی برقراری همکاری میان ایران و کشور‌های عربی منطقه تأکید داشته است.