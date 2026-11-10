کد خبر: 1389804
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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

چهار عملیات نظامی یمن علیه اهدافی در عربستان

3 سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از اجرای چهار عملیات نظامی علیه اهدافی در عربستان از جمله فرودگاه خالد و شرکت آرامکو خبر داد.

جوان آنلاین: یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن روز سه‌شنبه از اجرای ۴ عملیات نظامی با استفاده از شماری موشک بالستیک و پهپاد علیه اهدافی در عربستان خبر دادند.

یحیی سریع گفت که عملیات نخست، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد و شماری از ایستگاه‌های پمپاژ خط لوله شرق به غرب در ریاض را هدف قرار داده است.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اشاره کرد که حمله مذکور موجب آتش‌سوزی و وارد آمدن خسارت به اهداف موردنظر شده و اصابت‌ها مستقیم بوده است.

وی بیان کرد که عملیات دوم شرکت آرامکو در بقیق را هدف قرار داده و با موفقیت به اهداف خود دست یافته است.

یحیی سریع اشاره کرد که عملیات سوم علیه تجمع نیرو‌هایی انجام شده که تحت نظارت افسر سعودی به نام بدر الحربی در مناطق المضاربه و رأس‌العاره قرار داشتند. سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اشاره کرد که این حمله شمار زیادی کشته و زخمی بر جای گذاشته است.

او بیان کرد که عملیات چهارم نیز، مرکز مالی در ریاض را هدف قرار داده و در واکنش به حملات عربستان به زنان و کودکان انجام شده است اظهار کرد: این عملیات پاسخی به تجاوز‌های عربستان و اقدامات مستمر این کشور علیه مردم یمن است.

یحیی سریع به سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها هشدار داد که سرمایه‌گذاری‌های خود را در عربستان حفظ نکنند و انتقال آنها به کشور‌های صلح‌طلب و امن را توصیه کرد. عربستان تا زمان پایان دادن به حملات و محاصره یمن، کشوری امن برای سرمایه‌گذاری نخواهد بود.

او گزارش پیشین عربستان درباره هدف قرار گرفتن خط لوله شرق به غرب در منطقه مدینه را رد کرد و آن را نادرست خواند و افزود که هدف حملات، خط لوله شرق به غرب در ریاض بوده است، نه تأسیسات این خط لوله در منطقه مدینه.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که عملیات خود در عمق خاک عربستان و تلاش برای ایجاد معادله محاصره در برابر محاصره و تشدید تنش در برابر تشدید تنش را ادامه خواهند داد.

او در پایان از تداوم حمله به تجمع نیرو‌های وابسته به عربستان و افسران این کشور تا زمان توقف حملات و رفع محاصره یمن خبر داد.

برچسب ها: یحیی سریع ، عربستان ، یمن
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