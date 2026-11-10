کد خبر: 1389802
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۳۲
ورزش » ساير

قلعه‌نویی: در فیفادی پیش‌رو فرصت بیشتری به بازیکنان جوان می‌دهیم

3 سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به برنامه‌های کادر فنی برای جوان‌گرایی گفت: در‌های تیم ملی به روی همه بازیکنانی که شایستگی حضور در این تیم را داشته باشند باز است.

جوان آنلاین: امیر قلعه‌نویی در حاشیه حضور در آبادان درباره برنامه تیم ملی برای استفاده از بازیکنان جوان اظهار داشت: در فیفادی گذشته نیز قصد داشتیم این فضا را ایجاد کنیم، اما به دلیل هم‌زمانی با مسابقات ناگویا این برنامه به فیفادی پیش‌رو موکول شد. بازیکنانی که در گذشته برای تیم ملی زحمت کشیده‌اند همچنان در تفکرات ما حضور دارند و اگر از شرایط فنی و آمادگی لازم برخوردار باشند، سن برای ما ملاک اصلی نیست.

وی افزود: در این فیفادی و همچنین پنجره‌های پیش‌رو می‌خواهیم فرصت بیشتری در اختیار بازیکنان جوان قرار دهیم تا با نزدیک شدن به جام ملت‌های آسیا بتوانیم ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه داشته باشیم و با شرایط بهتری در این رقابت‌ها حاضر شویم.

سرمربی تیم ملی با تأکید بر اینکه اصل انتخاب بازیکنان بر مبنای شایستگی است، گفت: تیم ملی جای بهترین‌هاست. تغییر نسل در فوتبال یک موضوع طبیعی است، اما مهم‌ترین اصل این است که هر بازیکنی که از نظر فنی و تاکتیکی شرایط بهتری داشته باشد شایسته حضور در تیم ملی خواهد بود. در حال حاضر تصمیم گرفته‌ایم فضای بیشتری به جوانان بدهیم، اما این به معنای نادیده گرفتن بازیکنان باتجربه نیست.

قلعه‌نویی در ادامه با اشاره به جایگاه فوتبال خوزستان و آبادان در فوتبال ایران عنوان کرد: خوزستان و آبادان همواره از قطب‌های فوتبال کشور بوده‌اند. در مقاطعی تعداد زیادی از بازیکنان تیم ملی از این منطقه بودند و این موضوع نشان‌دهنده استعداد و ظرفیت بالای فوتبال خوزستان است. امیدوارم مسئولان کشور و به‌ویژه مدیران استان و منطقه نگاه ویژه‌تری به فوتبال این منطقه داشته باشند.

وی درباره شرایط صنعت نفت آبادان تصریح کرد: صنعت نفت یکی از تیم‌هایی است که مردم سراسر ایران به آن علاقه دارند. آبادان همواره به دلیل شور و شوق هواداران و فوتبال تکنیکی و ناب خود جایگاه ویژه‌ای در فوتبال کشور داشته است. معتقدم این تیم باید در لیگ برتر حضور داشته باشد، اما تحقق این موضوع نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌ها، حمایت مالی و ایجاد بستر مناسب است.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: امیدوارم مسئولان استان منطقه آزاد اروند مجموعه پالایشگاه و دیگر بخش‌های مرتبط توجه بیشتری به صنعت نفت داشته باشند. من خودم یک سال در خوزستان حضور داشتم و از نزدیک با علاقه و تعصب مردم این منطقه به فوتبال آشنا هستم. امیدوارم فوتبال خوزستان با توجه به جایگاه تاریخی خود هم از نظر اقتصادی و هم از نظر ورزشی شرایط بهتری پیدا کند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت بیشتر از فوتبال خوزستان و باشگاه صنعت نفت آبادان، زمینه بازگشت این تیم به جایگاه شایسته خود در فوتبال کشور فراهم شود.

برچسب ها: امیر قلعه نویی ، فیفادی ، تیم ملی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

بدون شرح

تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شد

دیدار سفیر ایران با معاون نخست‌وزیر پاکستان و گفت‌و‌گو درباره روابط دو جانبه

واکنش رسانه‌های صهیونیستی به شکست ترامپ در انتخابات آمریکا 

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان - ۲

ماراتن انتخابات کنگره به خط پایان رسید

ایران‌خودرو به جیب کارکنان خودش هم رحم نکرد

۱۳ آبان و سرنوشت محتوم امریکا

راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان

بارش باران و برف در ۲۵ استان کشور؛ موج جدید بارشی چهارشنبه وارد می‌شود

ایران از پاسخ‌ها قانع نشد

خرید چاق ۳۰ هزار تن مرغ برای تنظیم بازار

نامه قاتل به مادر شهید او را از پای چوبه دار نجات داد

اعلام گذشت از قاتل میوه‌فروش

ایران در امریکا انتخابات را برد!

پایان گروگانگیری پیچیده با دستگیری شریک حسود طلافروش

مسجد آنگاه که بی‌حجاب‌ها مشتاقش می‌شوند!

از قتل با لباس زنانه تا جنایت عشقی

قالیباف به ونس: از سخنرانی که بگذریم، چرا این حرف را به رئیست نمیگویی؟

فدراسیون مسئول فحاشی سکوهاست!

زهرمار

سفیر رژیم صهیونیستی: اسرائیل مسئول شکست جمهوری‌خواهان آمریکایی نیست

تازه فهمیدیم حکمرانان ما بهتر از ما می‌فهمند!

بقائی ادعای مداخله ایران در یمن را رد کرد؛ اروپا شریک نقض حقوق بشر است

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس تهران و فجر سپاسی شیراز

جهاد ابتدایی‌مان را وسیع‌تر خواهیم کرد

‌آژانس اطلاعات دفاعی امریکا: ایران یک قدرت فضایی در حال ظهور است 

ترامپ سراغ «تغییر رژیم امریکا» رفت! 

آخرین آمار خسارات بارندگی در تهران اعلام شد

ما و کنگره دموکرات

هشدار ولایتی درباره عبور از خطوط قرمز ایران در پروژه «مسیر ترامپ»

مشق مقاومت

امضا و تعهد امریکا را دیگر نمی‌پذیریم

شهرداران کوچک با رؤیا‌های بزرگ

ملت ایران عزت و استقلال خود را معامله نخواهد کرد

برای باز شدن تنگه هرمز باید به شروط ایران تن بدهید

بازی با اعداد در آمار اختلالات روانی!

۱۳ هزار استعداد جهانی در میدان فناوری ایران

آمریکا در هرمز و باب‌المندب با یک جبهه واحد روبه‌روست

آب در خوابگه شیطان!

اگر دشمن کمترین خطایی مرتکب شود سیلی جانانه‌ای می‌خورد

درس رونالدو به پیرمرد‌های تیم ملی

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

‌اقدام به خودکشی پس از قتل همسر

موشک‌ها تا هرجا

زنان یکی پس از دیگری قربانی شدند

شهید عشق به وطن شد

افزایش آلودگی و ترافیک پایتخت با ۱۰ هزار تاکسی انحصاری!

تحریف امام این بار در سایت منتسب به امام!

تهدید ترامپ درباره کوه کلنگ نشانه استیصال است

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
رونمایی از شهر موشکی جدید نیروی هوافضای سپاه
افتتاح مرکز آموزش جان‌فدای جوادالائمه (ع) نزاجا
گزارش میدانی «جوان» از حال‌و‌روز دانش‌آموزان مینابی/ مقتدر و مظلوم
شوک انرژی آلمان را سر جایش نشاند
عملیات فریب با اسم رمز جوانگرایی!
در حیرت روزگار مجنون‌شده!
گفتگوی دکتر محمدجواد اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با برنامه تلویزیونی «نبرد هرمز»
نشست خبری تشییع پیکر ۳۵۰ شهید گمنام
یادکردی از دکتر آلنوش طریان، مادر اخترشناسی نوین ایران/ بانوی برگزیده دانش
آنچه بر شیعیان این مرز و بوم از قرن سوم تا پنجم گذشت 
معامله مشکوک سهام ایران‌خودرو؛ پای کروز و بهمن‌موتور در میان است
از کوچه‌های مدینه تا خیابان‌های ایران
گفت‌وگو با همسر شهید جنگ ۱۲روزه/ انگار خانه قلبش در میان صحن‌ها و گنبد‌ها بود
گفت‌وگو با خانواده شهید جنگ رمضان/ می‌گفت دوست دارم شهید شوم
کودکان عصر هوشواره دچار برون‌سپاری تفکر می‌شوند
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار