شمار شهدای جنگ غزه به ۷۴ هزار و ۶۴۵ نفر رسید

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ از آغاز حملات به نوار غزه تاکنون به ۷۴ هزار و ۶۴۵ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۵ هزار و ۹۷۸ نفر رسیده است.

جوان آنلاین: به نقل از المسیره، وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز سه شنبه اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته پیکر دو شهید و ۱۶ زخمی به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شده‌اند. از میان شهدا، یک نفر به تازگی به شهادت رسیده و پیکر یک شهید دیگر نیز از زیر آوار خارج شده است.

به گزارش مهر، این وزارتخانه بیان کرد که از زمان برقراری آتش‌بس در ۱۱ اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، هزار و ۶۱۴ فلسطینی به شهادت رسیده و ۵ هزار و ۸۴۹ نفر زخمی شده‌اند. همچنین پیکر ۸۵۰ شهید در این مدت از زیر آوار خارج شده است.

وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد که شمار شهدای جنگ از آغاز حملات به نوار غزه تاکنون به ۷۴ هزار و ۶۴۵ نفر و شمار زخمی‌ها به ۱۷۵ هزار و ۹۷۸ نفر رسیده است.