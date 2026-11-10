دارنده ۶ مدال نقره و برنز جهان به تیم کشتی آزاد استقلال پیوست.

جوان آنلاین: محمد نخودی دارنده چهار مدال نقره و دو مدال برنز کشتی آزاد قهرمانی جهان، برای حضور در رقابت‌های لیگ برتر کشتی ایران به تیم استقلال پیوست.

هم‌چنین ترکیب تیم بوکس استقلال در رقابت‌های لیگ مشخص شد که به شرح زیر است:

مهدی پرویزی و آرتین قلیه - ۵۰ کیلوگرم

مهدی کاظمی و محمدرضا جعفری - ۵۵ کیلوگرم

دانیال شه بخش و علی چهره قانی - ۶۰ کیلوگرم

مصطفی رحمانی - حسام گرجی- آرمین نجفی - ۶۵ کیلوگرم

علیرضا امیری - ۷۰ کیلوگرم

مسلم مقصودی و مهدی امیری - ۶۵ و ۷۰ کیلوکرم

کسری طهماسبی- ۷۵ و ۸۰ کیلوگرم

سینا حسن پور و محمد صدری - ۷۵ کیلوگرم

سعید صدری - نیما عطری - علیرضا رزین - مسلم فتح اللهی و علیرضا عباس نیکو - ۸۰ کیلوگرم

علی فتحی - ۸۵ و ۹۰ کیلوگرم

هادی محمدنژاد - ۹۰ کیلوگرم

علی شاکری و طوفان شریفی - ۹۰+ کیلوگرم

سرمربی: علی اصغر اشرفی

تیم بوکس مردان استقلال با ترکیب فوق در لیگ برتر کشور حضور خواهد داشت و از ۲۷ تا ۲۹ آبان، رقابت‌های مرحله گروهی خود را در گروه C دنبال می‌کند.