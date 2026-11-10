مرتس: نسبت به عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا اطمینان دارم

جوان آنلاین: فردریش مرتس، صدراعظم آلمان عصر سه‌شنبه در سخنانی عنوان کرد: «امیدوارم سرانجام بتوانیم تمام فصل‌های مذاکره را درباره عضویت اوکراین و مولداوی در اتحادیه اروپا باز کنیم.»

به گزارش ایسنا، طبق گزارش رسانه خبری‌ای‌آردی آلمان، صدراعظم این کشور در ادامه تاکید کرد: «من مطمئن هستم که می‌توانیم تا پایان سال به این هدف دست یابیم.»

مرتس با نادیده گرفتن حملات اوکراین به زیرساخت‌های روسیه ادعا کرد: «همه ما می‌دانیم که روسیه همچنان فقط زبان قدرت را می‌فهمد. به همین دلیل است که ما اروپایی‌ها باید در مذاکرات، فشار بر روسیه و حمایت بلندمدت از اوکراین متحد باشیم. این همچنین شامل چشم‌انداز روشن عضویت در اتحادیه اروپا می‌شود.»

صدراعظم آلمان پیش از این هشدار داد، اگر تمامی اعضای اتحادیه اروپا به حمایت مالی از اوکراین در سال ۲۰۲۷ و پس از آن متعهد نشوند، بودجه هفت‌ساله بعدی این اتحادیه را مسدود خواهد کرد.

با این حال، چهار کشور اتحادیه اروپا از جمله مجارستان، اسلواکی، بلغارستان و جمهوری چک اعلام کرده‌اند که در کمک مالی بیشتر به اوکراین مشارکت نخواهند کرد. مجارستان، اسلواکی و جمهوری چک سال گذشته هم از مشارکت در پرداخت سود وام ۹۰ میلیارد یورویی انصراف دادند.