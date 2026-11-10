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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۸:۲۱
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تفاهم نامه حج تمتع ۱۴۰۶ میان ایران و عربستان امضا شد

3 تفاهم‌نامه حج تمتع ۱۴۰۶ با تأکید بر حفظ عزت، امنیت و کرامت زائران ایرانی میان ایران و عربستان امضا شد.

جوان آنلاین: تفاهم نامه برگزاری حج تمتع سال ۱۴۰۶ میان رئیس سازمان حج و زیارت جمهوری اسلامی ایران و وزیر حج و عمره عربستان به امضا رسید؛ توافقی که با تأکید بر حفظ عزت، کرامت، امنیت و سلامت زائران ایرانی، چارچوب همکاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اجرایی حج آینده را مشخص می‌کند.

به گزارش تسنیم، این تفاهم نامه در دیدار علی رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، و محمد توفیق الربیعه، وزیر حج و عمره عربستان، به امضا رسید.

در این دیدار، دو طرف ضمن تأکید بر اهمیت تسهیل امور اجرایی، خدماتی و رفاهی زائران، درباره راهکار‌های ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به حجاج بیت‌الله‌الحرام گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

رشیدیان در این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت از عزت، کرامت، امنیت و سلامت زائران ایرانی اظهار داشت: تمامی اقدامات، برنامه‌ها و مراسم مربوط به حج آینده، با حفظ چارچوب و روال اجرایی سال گذشته دنبال خواهد شد. این موضوع نیز با تأیید وزیر حج و عمره عربستان مورد توافق قرار گرفت.

وزیر حج و عمره عربستان نیز ضمن قدردانی از حضور هیئت ایرانی، بر اهمیت همکاری‌های سازنده و هماهنگی‌های دوجانبه برای فراهم‌سازی زمینه ارائه خدمات مطلوب‌تر به حجاج تأکید کرد.

با امضای این تفاهم نامه، چارچوب همکاری‌های دو کشور برای برگزاری حج تمتع ۱۴۰۶ مشخص شده و برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات اجرایی سازمان حج و زیارت برای اعزام زائران ایرانی وارد مرحله عملیاتی می‌شود.

برچسب ها: حج تمتع ، ایران ، عربستان
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