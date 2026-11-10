رایزنی وزیر خارجه قطر با ماکرون و همتای فرانسوی درباره ایران

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، نخستوزیر و وزیر امور خارجه قطر تأکید کرد که با رئیسجمهور فرانسه درباره تلاشها برای کاهش تنش در منطقه گفتوگو کرده است.
بر اساس این گزارش، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی افزود که با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه تلاشهای مشترک برای کاهش تنش در منطقه را بررسی کرده است.
«ژان-نوئل بارو» وزیر امور خارجه فرانسه هم اعلام کرد که با همتای قطری خود درباره پیشرفت مذاکرات مربوط به ایران گفتوگو کرده است.
وزارت امور خارجه قطر پیشتر تأکید کرده بود که تلاشها برای میانجی گری میان آمریکا و ایران همچنان ادامه دارد و دو طرف واکنشهای مثبتی برای حل بحران داشتهاند.