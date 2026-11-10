رایزنی وزیر خارجه قطر با ماکرون و همتای فرانسوی درباره ایران

«محمد بن عبدالرحمن آل‌ثانی» وزیر خارجه قطر با امانوئل ماکرون رئیس‌جمهور و «ژان-نوئل بارو» وزیر خارجه فرانسه درباره تحولات منطقه و تلاش‌ها برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا دیدار و گفت‌و‌گو کرد.