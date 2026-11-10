هگست: تلاش برای استیضاح من ناشی از اختلافات سیاسی است

وزیر جنگ آمریکا در واکنش به تلاش مجلس نمایندگان برای استیضاح او در توجیه تجاوز کشورش اظهارات خصمانه مقامات آمریکا علیه ایران را تکرار کرد.

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا در واکنش به تلاش مجلس نمایندگان برای استیضاح و برکناری‌اش، این اقدام را «مضحک» خواند و گفت در تاریخ آمریکا هیچ وزیر دفاعی در زمان انجام عملیات نظامی برکنار نشده است.

به گزارش مهر، وی مدعی شد تلاش برای برکناری او حاصل اختلافات سیاسی است و هیچ ارتباطی با جرایم سنگین، خیانت یا رشوه ندارد. وی افزود این اقدام تلاش یک نماینده برای استفاده از آخرین روز‌های حضورش در کنگره با هدف آسیب زدن به رئیس‌جمهور و کشور است. جمهوری‌خواهان همچنان کنترل کنگره را در اختیار دارند و باید تا زمانی که فرصت باقی است، دستاورد‌هایی کسب کنند.

وی با اشاره به جنگ ایران و در توجیه تجاوز کشورش مدعی شد: ما جنگ را آغاز نکردیم بلکه ایران ۴۷ سال پیش آن را آغاز کرد!

هگست همچنین ادعا کرد تلاش برای استیضاح او این پیام را به دشمنان آمریکا می‌دهد که واشنگتن نظامیان و فرماندهان خود را به دلیل انجام عملیات نظامی قانونی و موفق مجازات می‌کند.

وزیر جنگ آمریکا با توصیف عملکرد نظامی کشورش در ایران به عنوان «پیروزی تاریخی» و بدون توجه به هدف قرار گرفتن اهداف و افراد غیرنظامی ادعا کرد نیرو‌های آمریکایی در کمتر از ۴۰ روز جنگ بیش از ۱۳ هزار هدف را مورد حمله قرار داده و ناوگان دریایی ایران را غرق کرده‌اند.

وی در حالی که سعی داشت تجاوز نظامی بی دلیل کشورش علیه خاک ایران را موجه جلوه دهد، افزود دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا مواجهه با مسئله ایران را به تعویق نینداخت بلکه ضربه‌ای سنگین به آن وارد کرد!

هگست همچنین رسانه‌ها را به ناتوانی در پذیرش موفقیت نظامی آمریکا در ایران متهم کرد و گفت واشنگتن تحولات این کشور را از نزدیک و در سطوح مختلف زیر نظر خواهد داشت.