سخنگوی دولت: مقرر شد بخشی از طلب ارزی واردکنندگان پرداخت شود

جوان آنلاین: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت درباره علت تعویق در اجرای دستور رئیس‌جمهورمبنی بر پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالا‌های اساسی با گذشت چهار ماه از صدور این فرمان، اظهار داشت: این موضوع از جمله مسائلی است که در دولت نیز مطرح شده است. منابع ارزی برای پرداخت این مطالبات پیش‌بینی نشده بود و به عبارتی منابع مربوط به این موضوع به پایان رسیده بود.

وی افزود: از این رو، برای پرداخت مطالبات باید فرایندی طی شود که بخشی از آن به مصوبه سران نیاز دارد و بخش دیگری نیز مستلزم حسابرسی ویژه است.

سخنگوی دولت با تاکید بر ضرورت رعایت ضوابط قانونی در پرداخت مطالبات، تصریح کرد: قرار است درصدی از این مطالبات پس از طی مراحل مطالبات، تعیین تکلیف و پرداخت شود، به هر حال هرگونه پرداخت از سوی دولت باید مطابق اصول و ضوابط قانونی صورت گیرد.

مهاجرانی در پاسخ به سوالی درباره زمان دقیق پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان کالا‌های اساسی گفت: در حال حاضر زمان مشخصی برای انجام این پرداخت‌ها نمی‌دانم چرا که بانک مرکزی باید پاسخگو باشد.