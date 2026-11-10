تکرار مواضع خصمانه وزیر خارجه ترامپ علیه ایران

وزیر خارجه آمریکا بی اشاره به شکست سیاست فشار حداکثری این کشور علیه تهران، مدعی شد: تأثیر تحریم‌ها بر ایران روزبه‌روز بیشتر می‌شود!

جوان آنلاین: به نقل از الجزیره، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در تلاش برای رهایی از موج انتقادات داخلی و خارجی به دلیل تجاوز پرهزینه کشورش به ایران ادعا کرد: فشار اقتصادی بر تهران چنان مؤثر بوده است که رئیس‌جمهور ترامپ معتقد است نیازی به انجام یک عملیات نظامی گسترده علیه حکومت ایران وجود ندارد.

به گزارش مهر، وزیر امور خارجه آمریکا بی اشاره به سیاست شکست فشار حداکثری این کشور علیه تهران، مدعی شد: فشار اقتصادی بر ایران همچنان رو به افزایش خواهد بود! تأثیر تحریم‌ها بر ایران روزبه‌روز بیشتر می‌شود!