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تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۳
سیاست » اخبار کلی
پزشکیان:

به اختلافات پرداخته نشود

3 رئیس جمهور گفت: باید از دامن زدن به دعوا‌ها و اختلافات مذهبی پرهیز کنیم.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور بعدازظهر امروز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در نشست سخنگویان دستگاه‌های اجرایی، ضمن تقدیر از فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده از سوی سخنگویان، اظهار داشت: آنچه سخنگویان بیان می‌کنند، در عین حال که می‌تواند موجب امیدآفرینی و تقویت انسجام اجتماعی شود، می‌تواند زمینه‌ساز ناامیدی و گسست اجتماعی نیز باشد؛ بنابراین تمامی اقدامات و نوع ارتباط سخنگویان با جامعه باید بر پایه صداقت، بیان حقایق، مهربانی و رحمت باشد.

به گزارش تسنیم، رئیس‌جمهور با اشاره به تأثیر عمیق‌تر رفتار بر گفتار، بر ضرورت رفتار صادقانه همراه با حفظ وحدت و انسجام تأکید کرد و گفت: ممکن است همه ما سخنانی بر زبان بیاوریم که با واقعیت فاصله داشته باشد، اما آنچه بیش از گفتار بر مردم اثر می‌گذارد، نوع رفتار ماست. رفتار سخنگویان و مسئولان باید به‌گونه‌ای باشد که وحدت و انسجام داخلی را به نمایش بگذارد؛ چراکه دین و باور‌های اعتقادی ما نیز بیش از آنکه صرفاً بر گفتار استوار باشد، مبتنی بر رفتار است.

پزشکیان با یادآوری توصیه‌های قرآن کریم و نهج‌البلاغه به حفظ وحدت و همدلی، خاطرنشان کرد: اختلاف و تفرقه هیچ‌گاه قابل پذیرش نیست و جامعه باید بر اصول مشترک به تفاهم برسد. باید از دامن زدن به دعوا‌ها و اختلافات مذهبی پرهیز کنیم؛ چراکه خدا، کتاب و قبله مسلمانان یکی است و نباید بر سر مسائلی که در مقایسه با اصول اساسی دین، فرعی هستند، با یکدیگر اختلاف و نزاع داشته باشیم.

رئیس‌جمهور اجرای عدالت و رعایت انصاف را از اصول اساسی جامعه اسلامی برشمرد و گفت: عدالت باید در جامعه حاکم باشد و پیام قرآن نیز بر همین اساس استوار است. صراط مستقیم و دیگر آیات قرآن بیانگر آن هستند که باید از رفتار‌هایی همچون حذف یکدیگر، تهمت‌زدن، تمسخر و اقداماتی از این دست پرهیز کنیم. هیچ‌کس از دیگری برتر نیست و ضرورت دارد برای رفع مشکلات مردم با جدیت و مسئولیت‌پذیری گام برداریم.

پزشکیان در پایان بار دیگر با تأکید بر اینکه رفتار و گفتار کارگزاران نظام باید مبتنی بر عدالت و انصاف باشد، اقامه نماز و عبادت را الگویی برای ترویج صداقت، مهربانی و رحمت دانست و خاطرنشان کرد: رسول خدا (ص) برای برقراری برابری و برادری در جامعه مبعوث شد و پیام روشن اقامه نماز نیز همواره توجه به همین اصل است.

در این نشست که همزمان با ۱۹ آبان‌ماه، سالروز شهادت دکتر سیدحسین فاطمی، نخستین سخنگوی ایران، برگزار شد، خانم مهاجرانی، سخنگوی دولت، ضمن تشریح وظایف و اقدامات انجام‌شده طی دو سال گذشته، تاریخچه‌ای از شکل‌گیری جایگاه سخنگویی در ارکان نظام‌های سیاسی ارائه کرد.

در بخشی از این نشست، هر یک از سخنگویان دستگاه‌های اجرایی کشور ضمن تشریح اقدامات و فعالیت‌های دستگاه متبوع خود، به تبیین نکات و راهبرد‌های ارتباطی اثرگذار پرداختند.

تأکید بر حفظ و ارتقای سطح اعتماد عمومی، بازنمایی خدمات دستگاه‌های دولتی، امیدآفرینی، انتقال پیام اقتدار ملت ایران، مدیریت بحران، هوشمندسازی فرایند اطلاع‌رسانی، استفاده از ظرفیت محله‌محوری، ترویج همدلی و هم‌زبانی با مردم، پرهیز از مبالغه و تشریح واقع‌بینانه شرایط موجود کشور، از مهم‌ترین محور‌هایی بود که سخنگویان دستگاه‌های اجرایی در این نشست با رئیس‌جمهور مطرح کردند.

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