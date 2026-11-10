آوارگی ۱۶ هزار نفر در یمن طی یک هفته

در بحبوحه تداوم حملات عربستان سعودی و شبه نظامیان تحت حمایت آن در یمن، سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که نزدیک به ۱۶ هزار نفر طی یک هفته در این کشور آواره شدند.

جوان آنلاین: سازمان بین‌المللی مهاجرت با انتشار گزارشی در مورد وضعیت یمن عنوان کرد که در پی تشدید درگیری‌ها در غرب این کشور، در بازه زمانی ۱ اوت (۱۰ مرداد) تا ۷ نوامبر (۱۶ آبان)، حدود ۳۲۰ هزار و ۸۴۹ نفر (معادل ۵۳ هزار و ۳۶۸ خانوار) آواره شده‌اند.

به گزارش ایرنا، این سازمان اعلام کرد که در همین دوره جمع‌آوری گزارش یعنی از ۱ تا ۷ نوامبر (۱۰ تا ۱۶ آبان)، آمار ۱۵ هزار و ۹۳۰ نفر (۲،۶۵۵ خانوار) ثبت شده که دست‌کم یک‌بار آواره شده‌اند.

با اینحال سازمان بین‌المللی مهاجرت می‌گوید که این رقم نشان‌دهنده کاهشی ۰.۴ درصدی نسبت به هفته پیش از آن است که در آن حدود ۲ هزار و ۶۶۶ خانوار تازه آواره‌شده به ثبت رسیده بودند.

این سازمان در نهایت به یک آمار تکان دهنده اشاره کرد و افزود که مجموع تعداد افراد تازه آواره‌شده که از ابتدای سال میلادی (دی ماه سال گذشته) تاکنون ثبت شده‌اند، به ۳۴۳ هزار و ۹۰۲ نفر (۵۷ هزار و ۳۱۲ خانوار) می‌رسد.