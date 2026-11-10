جوان آنلاین: به نقل از «آر بی سی اوکراین»، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد که مسکو با درخواست‌های اتحادیه اروپا برای برقراری آتش بس فوری در اوکراین موافقت نخواهد کرد؛ زیرا به گفته او، بروکسل قصد دارد از این طریق به کی یف فرصت دهد تا نفسی تازه کند.

وزیر امور خارجه روسیه سپس خاطرنشان کرد که مذاکرات در ابوظبی، که به پیشنهاد آمریکا برگزار شد، بر بررسی چارچوب‌های ساختار امنیتی آینده برای اوکراین، روسیه و اروپا متمرکز است.

لاوروف اضافه کرد: این یک مسئله اصولی است، چرا که تمام آنچه اکنون از بروکسل و سایر پایتخت‌های اتحادیه اروپا می‌شنویم، در نهایت به درخواست برای آتش بس فوری خلاصه می‌شود.

سرگئی لاوروف همچنین به سخنان اورزلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، اشاره کرد که گفته بود تا زمانی که یک آتش‌بس پایدار برقرار نشود، هیچ‌گونه گفتگویی درباره چارچوب‌های ساختار امنیتی روی نخواهد داد.

وی سپس تأکید کرد: به عبارت دیگر، این همان منطق همیشگی است؛ آنها به هر قیمتی شده باید برای عوامل خود در رژیم کی‌یف زمان بخرند و از این فرصت استفاده کنند تا بخشی از تلفات نظامی متحمل شده را جبران نمایند. ما با این موضوع موافقت نخواهیم کرد.