اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به بارش برف و کولاک در توچال، شمشک و ارتفاعات، بارش برف و باران در شمال غرب و شمال استان همچنین وزش باد شدید در نیمه جنوبی و غربی و دامنه و ارتفاعات استان تهران هشدار داد.

جوان آنلاین: اداره کل هواشناسی تهران با صدور هشدار سطح زرد آورده است: از چهارشنبه شب تا پیش از ظهر پنج شنبه (۲۰ تا ۲۱ آبان) در توچال و شمشک، قله‌ها و ارتفاعات بالادست استان، هوا مه آلود، بارش برف، کولاک برف، گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید و احتمال رخداد طوفان و رعد و برق و شمال غرب و شمال استان تهران به‌ویژه میگون، امامزاده داود، لواسان، دربند، آبعلی، دماوند، پردیس و شمیرانات گاهی بارش باران و برف، احتمال رعد و برق، گاهی وزش باد شدید تا خیلی شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.



به گزارش ایسنا، از اثرات این مخاطره جوی می‌توان به لغزندگی معابر، خیابان و جاده‌ها به‌ویژه مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، در بعضی ساعت‌ها مه‌آلودگی و کاهش شعاع دید، احتمال ایجاد ترافیک و اختلال در تردد به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی شمال غربی و شمالی، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی و احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی اشاره کرد.

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در تردد به‌ویژه در مسیرهای کوهستانی، پرهیز از تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و رود دره‌ها، پرهیز از جابجایی عشایر و یا چرای دام در نواحی کوهستانی و حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و روددره‌ها، ترجیحا پرهیز از طبیعت‌گردی و فعالیت بهره‌برداران عرصه‌های منابع طبیعی و کوهنوردی، خطر جاری شدن روان‌آب و رخداد صاعقه و بارش تگرگ، پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آب‌روها، محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی، احتیاط کامل در انجام امور عمرانی و آمادگی راهداری‌ها و بخش‌های اجرایی و امدادی توصیه می‌کند.

وزش باد نسبتا شدید تا شدید در استان تهران

اداره کل هواشناسی استان تهران با اشار به افزایش وزش باد در استان آورده است: از چهارشنبه شب تل اواخر وقت پنج شنبه در نوار مرزی غربی و جنوبی و دامنه‌ها و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید گاهی خیلی شدید و در نیمه غربی و جنوبی در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید دور از انتظار نیست.

در این شرایط جوی احتمال سقوط بعضی اجسام از ارتفاع و خسارت به سازه‌های موقت مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات موجود در نقاط مرتفع مانند برج‌ها و دکل‌ها، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و گاهی بارش پراکنده، وزش سوزباد و گاهی کولاک برف در ارتفاعات بالادست و قله‌ها، خطر سقوط بهمن نزدیک قله‌ها و ارتفاعات بالادست و خطر سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی پیش‌بینی می‌شود.

در این وضعیت احتیاط در عبور و مرور جاده‌ای به‌ویژه در جاده‌های کوهستانی، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و سست مانند داربست‌ها و تابلوهای تبلیغاتی، عدم استقرار در تاسیسات و مکان‌های مرتفع مانند برج‌ها، دکل‌ها و داربست‌ها، اجتناب از پرواز گلایدر و بالگرد و هواپیمای سبک، خودداری از تردد و توقف کنار درختان و سازه‌های ناتمام، مستحکم‌سازی پوشش گلخانه‌ها، احتیاط در انجام امور عمرانی و محافظت از محصولات و امکانات کشاورزی مدنظر قرار گیرد.

به گزارش ایسنا هشدار سطح زرد به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

آسمان تهران فردا (۲۰ آبان) کمی ابری تا نیمه ابری، در بعضی ساعت‌ها وزش باد، گاهی افزایش سرعت باد با حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۱۲ درجه سانتیگراد و طی ‌پنجشنبه (۲۱ آبان) نیمه ابری تا ابری، گاهی افزایش باد و بارش پراکنده، با احتمال وقوع رگبار باران به‌تدریج وزش باد شدید با حداقل دمای ۵ و حداکثر دمای ۱۳ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.