سامان قدوس از تیم ملی خداحافظی کرد

جوان آنلاین: سامان قدوس با انتشار پستی در اینستاگرام رسماً از بازی های ملی خداحافظی کرد.

قدوس در دوران حضورش در تیم ملی ۷۱ بازی انجام داد و ۳ گل ملی هم به ثمر رساند.

قدوس در صفحه اینستاگرام خود پستی منتشر کرد و نوشت:

پس از ۹ سال فراموش نشدنی زمان آن رسیده که با تیم ملی ایران خداحافظی کنم.

سخت است بتوانم با کلمات بیان کنم که نمایندگی مردم سرزمینم چه معنایی برای من داشته است. پوشیدن این پیراهن یکی از بزرگترین افتخارات زندگی ام بوده افتخاری که خاطرات تجربه ها و احساساتی را برایم به همراه داشته که تا همیشه با خود خواهم داشت.

انتخاب نمایندگی ایران و مردمش یکی از آسان ترین تصمیم های زندگی ام بود اما تصمیم به خداحافظی یکی از سخت ترین تصمیم هایی است که در تمام زندگی ام گرفته ام.

در تمام این سالها تمام تلاشم را کردم تا چه در زمین و چه خارج از آن به بهترین شکل نماینده مردم کشورم باشم به مسئولیت بزرگی که پوشیدن این پیراهن به همراه داشت آگاه بودم و هیچ وقت آن را ساده و بدیهی تلقی نکردم.

این مسیر پر از روزهای فوق العاده، لحظات دشوار پیروزی های‌فراموش نشدنی و درس هایی بود که من را به انسان امروز تبدیل کردند. افتخار بستن بازوبند کاپیتانی تیم ملی کشورم همیشه جایگاه ویژه ای در قلبم خواهد داشت.

از هم تیمی ها مربیان کادر فنی و تمام کسانی که در این ۹ سال کنارم بودند برای خاطرات فداکاری ها و رفاقت هایشان صمیمانه‌ممنونم از همه کسانی که در روزهای خوب و سخت حمایتم کردند نیز از صمیم قلب تشکر میکنم حمایت شما ارزشی فراتر از کلمات دارد.

و مهمتر از همه مردم عزیز ایران ممنونم که این فرصت را به من دادید تا نماینده شما باشم. امیدوارم توانسته باشم باعث افتخارتان باشم.

با قلبی سرشار از قدردانی غروری وصف ناشدنی و خاطراتی که تاپایان عمر با من خواهند ماند این فصل از زندگی ام را به پایان می رسانم.

زنده باد ایران