نتایج جدیدترین نظرسنجی در انگلیس حاکی از تغییر قابل تأمل نگاه مردم این کشور به رژیم صهیونیستی و آمریکا است.

جوان آنلاین: نظرسنجی جدید مرکز ملی پژوهش های اجتماعی انگلیس نشان می دهد ۷۸ درصد از مردم این کشور به رژیم صهیونیستی به عنوان تهدیدی خطرناک علیه صلح جهانی نگاه می کنند.

به گزارش مهر، این در حالی است که ۲۰ سال قبل این رقم به ۴۸ درصد می رسید.

مرکز مذکور تاکید کرد که وجهه رژیم صهیونیستی به دلیل جنگ افروزی ها در منطقه خاورمیانه آسیب دیده است. دو دهه پیش، کمتر از نیمی از مردم انگلیس این رژیم را تهدیدی جدی برای صلح جهانی می‌دانستند اما این رقم پس از آغاز جنگ غزه، تا پاییز ۲۰۲۴ به حدود سه چهارم شرکت‌کنندگان در نظرسنجی افزایش یافت.

بعد از آن، این میزان کاهش یافت و به حدود دو سوم رسید، اما در آخرین نظرسنجی در پی تجاوز علیه ایران بار دیگر افزایش یافت و به ۷۸ درصد رسید.

همچنین ۷۴ درصد از انگلیسی ها آمریکا را تهدید خطرناکی برای صلح جهانی می دانند؛ رقمی که سال ۲۰۲۴ به ۳۵ درصد می رسید.